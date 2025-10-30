Matas Buzelis anota 27 y los Bulls se ponen 4-0 con victoria 126-113 sobre los Kings

Matas Buzelis anotó 27 puntos, y los Bulls de Chicago derrotaron 126-113 a los Kings de Sacramento el miércoles por la noche para mantenerse invictos.

Chicago mejoró a 4-0, su mejor inicio desde la temporada 2021-22.

Josh Giddey tuvo 20 unidades, 12 asistencias y ocho rebotes, y Nikola Vucevic sumó 13 tantos, 14 rebotes y siete asistencias para Chicago. Kevin Huerter añadió 18 puntos para los Bulls, que acertaron 53.8% desde el campo.

Zach LaVine de Sacramento anotó 30 puntos en su regreso a Chicago. Jugó para los Bulls desde 2018 hasta que fue traspasado a los Kings antes del receso del Juego de Estrellas la temporada pasada. Los Bulls le dedicaron un video homenaje durante el primer cuarto.

DeMar DeRozan, otro exjugador de Chicago, anotó 19 puntos para Sacramento. Domantas Sabonis añadió 18 tantos, 11 rebotes y seis asistencias para los Kings, que perdieron su tercer partido consecutivo. Los Kings lanzaron con un 53.1% de efectividad desde el campo pero solo encestaron siete de 28 triples.

Sacramento visitó al campeón defensor Oklahoma City el martes por la noche y se fue con una dura derrota de 107-101. Los Kings tuvieron suficiente energía para liderar 64-62 al medio tiempo, pero los Bulls superaron a los Kings 64-49 después del descanso.

Los Bulls utilizaron un tercer cuarto de 39-27 para tomar una ventaja de 101-91. Lanzaron con un 65.4% de efectividad desde el campo en el período y tuvieron 14 asistencias. Giddey tuvo cinco asistencias en el cuarto.

Los Bulls ampliaron su ventaja a 17 puntos en el cuarto.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes