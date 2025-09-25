Langeliers suma 4 hits, incluido jonrón, y Atléticos endilgan nueva derrota a Astros

Shea Langeliers acumuló cuatro hits y se combinó con Tyler Soderstrom para batear vuelacercas seguidos, en el duelo que los Atléticos ganaron el miércoles 6-0 a los Astros de Houston, quienes padecieron su quinto tropiezo en fila.

Los Astros, que habían ganado los últimos cuatro títulos de la División Oeste de la Liga Americana y siete de los últimos ocho, se mantuvieron un juego detrás de Detroit en la contienda por el último comodín del Joven Circuito con cuatro juegos restantes.

Los Marineros de Seattle aseguraron el título de la División Oeste el mismo miércoles.

Langeliers logró hits dentro del cuadro en sus dos primeros turnos al bate contra Hunter Brown (12-9) y disparó un doble impulsor en la quinta entrada para una ventaja de 2-0.

En el séptimo capítulo, Langeliers conectó su 31º jonrón —un cuadrangular en solitario— y Soderstrom lo siguió con su 25º contra Bryan King en la séptima para el margen final.

Nick Kurtz recibió una base por bolas con dos outs en la tercera antes del sencillo de Langeliers. Soderstrom conectó un doble para una ventaja de 1-0. El doble de dos carreras de Brent Rooker con dos outs aumentó la diferencia a 4-0.

El dominicano Luis Severino (8-11) permitió tres hits y una base por bolas en seis innings y un tercio. Hogan Harris lo siguió y retiró a los cinco bateadores que enfrentó.

El dominicano Elvis Alvarado dejó a dos corredores en base en la novena para finalizar el juego.

Por los Astros, el venezolano José Altuve de 3-1. Los mexicanos Isaac Paredes de 4-1, Ramón Urías de 3-0. Los boricuas Carlos Correa de 4-2, Víctor Caratini de 1-0. Los dominicanos Jesús Sánchez de 2-0, Yainer Díaz de 3-0. El dominicano Mauricio Dubón de 1-0.

