Ward dispara jonrón, Jansen llega a 475 rescates y Angelinos superan 3-2 a Reales

Taylor Ward conectó un jonrón, Kenley Jansen llegó a 475 salvamentos en su carrera y los Angelinos de Los Ángeles superaron el miércoles 3-2 a los Reales de Kansas City para evitar una barrida en la serie.

Yusei Kikuchi (7-11) permitió apenas un hit en una labor de cinco episodios, que incluyó seis ponches. Fue retirado antes de la sexta entrada debido a un calambre en el antebrazo izquierdo.

Jansen ponchó a dos en la novena para su 28vo salvamento de la temporada.

El venezolano Luis Rengifo conectó un doble y anotó con un rodado de su compatriota Oswald Peraza en la segunda entrada para una ventaja de 1-0. Ward añadió un jonrón solitario de 320 pies en la tercera para convertirse en uno de apenas tres jugadores de las mayores esta temporada con al menos 35 jonrones, 100 carreras impulsadas y 30 dobles.

El abridor de los Reales, Stephen Kolek (5-7), lanzó seis entradas, permitiendo tres carreras con cinco hits y dos ponches. En la cuarta, Kolek intentó retirar a Peraza en segunda, pero su lanzamiento se fue lejos del camarero Jonathan India, permitiendo que Peraza anotara para una ventaja de 3-0.

El jonrón de Randal Grichuk en la quinta fue el único hit permitido por Kikuchi.

Carter Jensen anotó para acercar a los Reales a una carrera de Los Ángeles en la séptima entrada.

Por los Reales, los venezolanos Maikel García de 4-0, Salvador Pérez de 4-0.

Por los Angelinos, el cubano Yoán Moncada de 3-1. Los venezolanos Rengifo de 4-1 con una anotada, Peraza de 4-1 con una anotada y una empujada, Sebastián Rivero de 3-0.