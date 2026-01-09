Timberwolves vencen a Cavaliers 131-122 con 28 puntos de Randle y récords de efectividad

Julius Randle totalizó 28 puntos, 11 rebotes y ocho asistencias para ayudar a que los Timberwolves de Minnesota resistieran y derrotaran el jueves 131-122 a los Cavaliers de Cleveland, con lo cual enhebraron su cuarta victoria.

Anthony Edwards añadió 25 puntos, nueve asistencias y siete rebotes para convertirse en el tercer jugador más joven en la historia de la NBA en alcanzar los 10.000 puntos en su carrera, siguiendo a LeBron James y Kevin Durant.

Edwards, quien tiene 24 años y 156 días, alcanzó la marca de cinco dígitos con un tiro en suspensión de 13 pies a mitad del último cuarto. Sólo siete jugadores han alcanzado la marca de cinco dígitos antes de los 25 años.

Randle anotó 13 puntos en el tercer cuarto mientras los Timberwolves construían una ventaja de 20 puntos al superar a los Cavaliers por 43-22, igualando el récord de la temporada del equipo en puntos en cualquier período.

Jaden McDaniels sumó 26 unidades al atinar 11 de 14 disparos, y Donte DiVincenzo acertó seis de diez triples para terminar con 22 puntos. Minnesota resistió así un ataque tardío de los Cavaliers.

Los Timberwolves (25-13) mejoraron a 15-5 desde el Día de Acción de Gracias, el mejor récord en la NBA durante ese período. Comenzaron el duelo con una racha de 17-5 y terminaron con sus mejores estadísticas de la temporada en proporción de tiros de campo (51 de 89, 57%) y de tiros de tres puntos (20 de 38, 53%).

