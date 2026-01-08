Ravens entrevistan al coordinador defensivo de los Broncos, Vance Joseph

Los Ravens de Baltimore entrevistaron al coordinador defensivo de los Broncos de Denver, Vance Joseph, para su vacante de entrenador en jefe.

Es la primera entrevista completada que el equipo ha anunciado desde que despidieron el martes a John Harbaugh. Joseph, de 53 años, está en su segunda etapa como entrenador con los Broncos, quienes tienen una semana de descanso en la primera ronda después de obtener el primer puesto en la AFC.

Joseph tiene más de dos décadas de experiencia como entrenador en la NFL. Fue el entrenador en jefe de Denver en 2017 y 2018, logrando un récord de 11-21 en dos temporadas antes de ser despedido. Fue el coordinador defensivo de Arizona desde 2019 hasta 2022 antes de regresar a los Broncos en ese mismo rol.

Joseph también ha sido coordinador defensivo de los Miami Dolphins y ha entrenado a los defensores secundarios para los Cincinnati Bengals, Houston Texans y San Francisco 49ers.

___

AP NFL: https://apnews.com/hub/NFL