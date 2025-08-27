La racha ganadora de Dodgers continúa con Clayton Kershaw frente a Rojos

Clayton Kershaw lanzó cinco entradas, en las que permitió una carrera, y los Dodgers de Los Ángeles derrotaron el martes 6-3 a los Rojos de Cincinnati, para hilar su tercer triunfo.

La ventaja de los Dodgers en la División Oeste de la Liga Nacional se mantuvo en un juego sobre San Diego. Los Padres vencieron a Seattle por 7-6.

Kershaw (9-2) permitió dos hits y ponchó a seis para llegar a 221 victorias en su carrera. Alcanzó así al ex Dodger Max Scherzer y a Joe Niekro en el 76to puesto de la lista de todos los tiempos.

Tanner Scott lanzó la novena entrada para conseguir su vigésimo rescate.

Todos los Dodgers batearon en la sexta entrada, cuando anotaron cuatro carreras, ampliando su ventaja a 6-1. Will Smith conectó un jonrón al abrir el episodio contra el relevista Brent Suter.

El venezolano Miguel Rojas añadió un doble de dos carreras como emergente y Shohei Ohtani impulsó una carrera con un sencillo.

Nick Martínez (10-10) permitió cuatro carreras y siete hits en cinco entradas y un tercio. Ponchó a tres y dio dos bases por bolas.

Cincinnati consiguió un jonrón de dos carreras de Austin Hays y un rodado impulsor del dominicano Miguel Andújar.

Por los Rojos, los dominicanos Noelvi Marte de 4-1, Elly de la Cruz de 4-1, Andújar de 3-0 con una anotada y una empujada, Santiago Espinal de 2-0.

Por los Dodgers el dominicano Teoscar Hernández de 4-1. El cubano Andy Pagés de 4-2. El boricua Kiké Hernández de 3-2 con una anotada y una empujada. El venezolano Rojas de 2-1 con una anotada y dos impulsadas.