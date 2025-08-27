Corbin brilla, Seager conecta su 20º jonrón y Rangers vencen 7-3 a Angelinos

Patrick Corbin permitió tres hits en ocho entradas sin admitir carrera, Corey Seager se convirtió en el primer jugador de los Rangers en alcanzar 20 jonrones esta temporada, y Texas derrotó el martes 7-3 a los Angelinos de Los Ángeles.

Corbin (7-9) entregó una base por bolas con ocho ponches. Tiene un récord de 3-0 con una efectividad de 1.93 en cuatro aperturas contra los Angelinos esta temporada.

Ganó por primera vez desde el 10 de julio cuando venció a los Angelinos por 11-4.

Wyatt Langford recibió una base por bolas de Yusei Kikuchi (6-9) al inicio del primer inning y Seager negoció un boleto con un out. El cubano Adolis García conectó un doble impulsor, Josh Jung logró un sencillo remolcador, y Cody Freeman añadió un elevado de sacrificio para una ventaja de 3-0.

Jonah Heim recibió una base por bolas al inicio del segundo inning y el novato Michael Helman conectó su segundo jonrón para ampliar la diferencia a 5-0.

Kyle Higashioka conectó un batazo de 421 pies entre el jardín izquierdo y el central para una ventaja de 6-0 en el cuarto inning y Seager conectó un jonrón solitario contra Sam Bachman en el séptimo.

Danny Coulombe permitió el 23er jonrón de Zach Neto en el noveno y el 30º en la carrera de Jo Adell — un batazo de dos anotaciones. Phil Maton consiguió los dos últimos outs.

Kikuchi permitió seis carreras con cuatro hits y tres bases por bolas en cuatro entradas.

Por los Angelinos, el venezolano Luis Rengifo de 4-0.

Por los Rangers, el dominicano Ezequiel Durán de 3-0. El mexicano Rowdy Téllez de 1-0. El cubano García de 4-2 con una anotada y una empujada.