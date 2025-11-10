Los Colts vuelven a brillar tras otra deslumbrante actuación de Jonathan Taylor

El corredor de los Colts de Indianápolis, Jonathan Taylor, llevó su histórico espectáculo de 2025 de gira el domingo y continuó deslumbrando con la mejor actuación de un juigador de su posición en un partido de la NFL en el extranjero.

Corrió para 244 yardas, terminó con 286 yardas desde la línea de golpeo, anotó tres touchdowns más y rompió el récord de la franquicia de los Colts con su 65ta anotación por tierra. Llegó, apropiadamente, en una escapada de ocho yardas en tiempo extra que dejó Indianápolis (8-2) con una victoria por 31-25 sobre los Falcons de Atlanta antes de su semana de descanso.

Mientras los fanáticos en Berlín celebraban el primer partido de la NFL en la capital alemana haciendo la ola o cantando "Take Me Home, Country Roads", Taylor estaba ofreciendo otro juego impresionante.

"Vives para esos momentos. No sabes cuándo vendrán, pero recuerdas, ni siquiera la carrera, recuerdas a tus compañeros abrazándote después de esa jugada", afirmó Taylor, refiriéndose a una escapada para touchdown de 83 yardas en el cuarto período, la más larga en la NFL este año. "Creo que eso es lo que voy a recordar más, y estoy contento de haber podido hacerlo aquí en Berlín".

Taylor ha estado teniendo esos momentos aparentemente cada semana y cargando a su equipo en el proceso.

No solo están los Colts en la cima del Sur de la AFC, Taylor es el primer corredor de 1.000 yardas de la liga esta temporada. Tiene cinco juegos de 100 yardas y, en octubre, se convirtió en el primer jugador de la NFL en anotar tres touchdowns en tres juegos consecutivos contra el mismo equipo (Tennessee). Taylor ahora tiene cuatro juegos con tres acarreos de anotación este año y un juego con dos carreras anotadoras y una recepción de touchdown.

Eso lo tiene empatado con los miembros del Salón de la Fama Marshall Faulk y Chuck Foreman por la segunda mayor cantidad de juegos de tres touchdowns en una temporada (cinco), dejándolo a uno del récord de LaDainian Tomlinson con siete juegos restantes.

Taylor también amplió su ventaja mientras busca un segundo título de líder corredor de la liga, y existe la posibilidad de que pueda unirse a Barry Sanders y Derrick Henry como los únicos jugadores con una temporada de 2.000 yardas en la universidad y en la NFL.

"Definitivamente no se vuelve aburrido ver carreras de 80 yardas, 50 yardas, 60 yardas. Hemos tenido varias de esas este año, y puedo decirte con certeza que no se vuelve aburrido", afirmó el quarterback Daniel Jones.

Qué funciona

El juego terrestre, y no solo Taylor. Jones tuvo un máximo de temporada de 53 yardas por tierra el domingo. No debería ser una sorpresa: después de perder en Pittsburgh, Indianápolis estaba destinado a depender en gran medida de su juego terrestre. Los Colts corrieron para 323 yardas, la segunda mayor cantidad en la historia de la franquicia detrás de las 325 que tuvieron contra los Titans el pasado diciembre.

Necesita ayuda

La protección de pase. Jones fue capturado solo nueve veces en los primeros ocho juegos. En las últimas dos semanas, ha caído 12 veces, incluyendo un máximo de temporada de siete contra Atlanta. Si los Colts tienen la intención de ganar un campeonato, necesitan encontrar una solución durante su semana de descanso.

