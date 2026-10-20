La NFL dice que habrá más seguridad para el Steelers-Saints en París

La NFL informó que se reforzará la seguridad para el partido del domingo en París entre los Steelers de Pittsburgh y los Saints de Nueva Orleans, después de que los disturbios en la capital francesa el fin de semana pasado.

El vicepresidente ejecutivo de negocios de clubes, asuntos internacionales y eventos de la liga, Peter O’Reilly, informó que sus empleados están colaborando con autoridades parisinas y nacionales en el extranjero, junto con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Según O’Reilly, funcionarios de la liga, incluida la vicepresidenta sénior de seguridad, Cathy Lanier, han estado sobre el terreno en Francia.

“No hay nada más importante desde nuestro punto de vista que la seguridad de los equipos, la seguridad de los aficionados — de todos los involucrados en este partido”, dijo O’Reilly en el marco de la reunión anual de otoño de propietarios de la liga. “Obviamente, ser muy vigilantes en todo lo que hacemos, en toda nuestra planificación hora por hora, trabajando estrechamente con los dos equipos”.

O’Reilly indicó que nunca hubo un momento en que el partido estuviera en peligro de no disputarse en el Stade de France, situado en Saint-Denis, en la periferia de París. Mencionó otros eventos deportivos que se realizan en la ciudad, incluido un partido de la Liga de Campeones entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona el martes por la noche.

En el pasado, la NFL ha trasladado partidos para evitar interferir con la respuesta local ante un hecho imprevisto, y los funcionarios creen que eso no será un problema para el debut de la liga en Francia.

“Nos sentimos confiados de que no tendríamos ningún impacto en los recursos más amplios que se necesitan. Eso siempre está muy presente para nosotros, y nos sentimos confiados de que no estaríamos agotando recursos de manera negativa por este partido”, dijo O’Reilly.

Alborotadores se enfrentaron con la policía, incendiaron autos, asaltaron edificios públicos y envolvieron en llamas un histórico ayuntamiento, en los peores disturbios civiles vistos en Francia en años, mientras la violencia y los saqueos se extendían por grandes ciudades.

Unas 2.400 personas fueron arrestadas durante el fin de semana, y las autoridades dijeron que miles de negocios resultaron dañados o fueron saqueados. Los disturbios eclipsaron manifestaciones contra el aumento del costo de vida y las malas condiciones en las escuelas, en las que cientos de miles de personas marcharon pacíficamente.

Los Saints viajaron directamente a París después de jugar contra los Giants de Nueva York y están entrenando en la ciudad esta semana. Está previsto que los Steelers viajen más cerca del inicio del partido.

Partidos internacionales

Con el convenio colectivo que permite hasta 10 partidos internacionales, O’Reilly dijo que se está considerando esa cifra para la próxima temporada. Este año hay un récord de nueve en el calendario.

Aún se está discutiendo dónde se disputarán esos partidos.

“Nos gusta la continuidad, pero estamos mirando nuevas regiones, y Asia sería una de ellas”, comentó O'Reilly.

Después de tanta conversación antes y después del partido en Melbourne, Australia, sobre que los Rams de Los Ángeles Rams esperaron hasta tarde para volar allí —y perdieron 27-7 ante San Francisco—, la NFL no parece estar cerca de imponer cuándo deben viajar los equipos.

“Eso queda a discreción del club”, indicó O'Reilly. “Tal como están las cosas hoy, se deja que las decisiones de fútbol se mantengan en el nivel de fútbol en cuanto a cómo quieren planificar y prepararse para un partido que se aproxima. No es algo que estemos descartando, y podría haber discusión sobre si habrá cierta estandarización en el futuro. Pero ahora mismo, esa es la prerrogativa”.

El propietario de los 49ers regresa tras su suspensión

Con su suspensión concluida el martes, el propietario de los 49ers, Jed York, asistió a la reunión de otoño.

York fue suspendido seis partidos y multado con 500.000 dólares por violar la política de conducta personal de la NFL después de ser arrestado en agosto en Ohio en una operación contra la prostitución. Se declaró sin impugnar dos delitos menores, pero aun así fue sancionado por la liga y se mantuvo alejado de los 49ers durante su inicio de 6-0.

York no asistió a las reuniones de propietarios en Atlanta la semana de su arresto.

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El redactor de fútbol americano profesional de AP Josh Dubow en San Francisco contribuyó a este informe.

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