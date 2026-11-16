Alcaraz domina a Tiafoe en su debut en las Finales ATP y suma 10 triunfos seguidos

Ante un jugador que le llevó a cinco sets en sus dos enfrentamientos anteriores, Carlos Alcaraz se aseguró de no meterse esta vez en una prolongada batalla con Frances Tiafoe.

El número tres del mundo mantuvo su gran forma de final de temporada con una contundente victoria 6-2, 6-2 sobre Tiafoe en su debut de las Finales ATP el lunes.

Alcaraz tenía vendaje alrededor de la rodilla derecha, pero no mostró señales de molestias mientras recorría toda la cancha en una actuación dominante para ampliar a 10 su racha de triunfos.

El astro español cerró el primer set en apenas 28 minutos después de distanciarse 4-0 y también logró un quiebre temprano en el segundo.

Alcaraz apunta a su tercer título consecutivo en torneos bajo techo tras levantar trofeos en Viena y París. También busca conquistar por primera vez el título en las Finales, después de perder el año pasado el partido por el campeonato en Turín ante Jannik Sinner.

Sinner, bicampeón defensor de las Finales ATP, terminó su temporada antes de tiempo debido a una lesión en la rodilla derecha.

Alcaraz necesitó cinco sets para vencer a Tiafoe en las semifinales del Abierto de Estados Unidos de 2022 y en la tercera ronda de Wimbledon en 2024. Tras ambas victorias, terminó llevándose el título.

Después de ajustar su dieta y su plan de entrenamiento, Tiafoe tuvo el año más consistente de su carrera, al alcanzar por tercera vez las semifinales del US Open, y debuta en las Finales a los 28 años.

Más tarde, en el mismo grupo, el jugador local Flavio Cobolli —también en su debut en las Finales— se enfrenta a Daniil Medvedev, campeón de 2020.

Alexander Zverev y Ben Shelton ganaron sus partidos inaugurales en el otro grupo el domingo.

Los dos primeros de cada grupo de todos contra todos avanzan a las semifinales del evento que cierra la temporada para los ocho mejores jugadores del año.

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