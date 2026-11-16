Lewis Hamilton dice que la Fórmula 1 aún tiene "mucho por hacer" en diversidad laboral

La Fórmula 1 aún tiene “mucho por hacer” para mejorar su historial en materia de diversidad, declaró el lunes el siete veces campeón Lewis Hamilton en un informe publicado por la organización benéfica que fundó.

El informe de la organización Mission 44 concluye que la F1 y sus equipos han avanzado al ofrecer becas y programas de divulgación que buscan ampliar el acceso al empleo en el deporte en áreas como la ingeniería.

Sin embargo, el informe también subraya la falta de datos sobre la diversidad en la fuerza laboral en general y sobre si las personas permanecen en el deporte y progresan en sus carreras.

“Cuando ahora camino por el paddock, veo a más mujeres, más rostros negros y morenos, más personas que se parecen a los aficionados en las gradas que en cualquier momento desde que empecé", escribió Hamilton en un prólogo del informe. "Eso es alentador, y quienes están detrás de ello merecen reconocimiento”.

“Y, aun así, queda mucho por hacer. Hemos abierto la puerta, pero todavía no hemos aprendido a contar cuántas personas la cruzan, o cuántas se quedan”, añadió.

Hamilton, el único piloto negro de la F1, ha trabajado para poner en marcha iniciativas de diversidad en su antiguo equipo Mercedes y desde que se unió a Ferrari en 2025.

También ha sido una voz activa sobre una serie de asuntos globales y visitó Rafah, en Egipto, la semana pasada para reunirse con organizaciones que envían ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, devastada por la guerra.

Hamilton ocupa el cuarto lugar en la clasificación del campeonato antes del Gran Premio de Las Vegas esta semana.

___

Vea aquí la cobertura completa de automovilismo de AP