Svitolina cierra su temporada al límite tras un año de guerra y separación

Elina Svitolina está lista para dar por terminado el año. Cargar con el peso emocional de jugar tenis al más alto nivel mientras su país natal, Ucrania, está en guerra, y al mismo tiempo atravesar una separación pública de su esposo mientras ambos crían a su hija, le ha pasado factura.

Svitolina regresó a las Finales de la WTA, que cierran la temporada, tras una ausencia de siete años pese a su turbulencia personal.

Perdió ante Mirra Andreeva 7-5, 6-3 en el partido por el título el domingo. Svitolina no le dio la mano a la adolescente rusa ni posó para fotos con ella, algo que se ha negado a hacer con jugadoras de Rusia y Bielorrusia desde la invasión rusa de su país.

“Estoy feliz de que por fin se haya terminado, para poder tomarme mi tiempo para descansar, reiniciarme y también disfrutar el tiempo con mi hija porque no la vi durante un tiempo. Ahora tenemos tiempo para realmente acomodar todo”, comentó Svitolina.

Svitolina termina el año ubicada en el puesto número 6 de un Top 10 dominado por jugadoras de Europa del Este, incluida su compatriota Marta Kostyuk, que es décima.

“Estoy muy, muy feliz de estar en un gran nivel. Volver después del embarazo, ojalá inspire a algunas mujeres y atletas de todo el mundo a creer que es posible”, manifestó Svitolina.

Svitolina y el exjugador del Top 10 ya retirado Gaël Monfils anunciaron su separación tras cinco años de matrimonio en octubre, el mismo mes en que su hija, Skai, cumplió cuatro años. La decisión tomó a muchos por sorpresa, al producirse tan poco tiempo después de que ambos alcanzaran las semifinales de dobles mixtos en el Abierto de Estados Unidos en septiembre.

Pese a la conmoción emocional resultante y a las críticas que recibió en redes sociales, Svitolina estaba decidida a terminar el año jugando en Indian Wells. Tuvo que viajar a Asia para disputar torneos que la ayudaron a clasificarse para el cuadro de ocho mujeres a mediados de octubre. Ganó las Finales de la WTA en 2018 y fue subcampeona en 2019.

“Con muchas cosas en la cabeza, y con todo, como con todo ese peso sobre mi espalda, fue realmente difícil”, explicó Svitolina.

Svitolina afirma que la expareja sigue siendo cercana como copadres, y que habló con Monfils varias veces mientras estuvo en las Finales de la WTA.

“Él dijo que la prioridad era que yo terminara fuerte mi temporada. La manera en que me manejé y la manera en que aun así llegué a la final, aun así una gran campaña, es de lo que más orgullosa estoy”, relató Svitolina.

Svitolina tiene previsto regresar a Ucrania en la próxima semana. Han pasado casi cinco años desde que Rusia lanzó su invasión.

“Siempre, siempre he estado apoyando al ejército, y siempre he sido muy solidaria con los soldados. Ellos siempre me apoyan de alguna manera, ven los partidos, y tengo muchos amigos que están sirviendo al país”, señaló.

Svitolina dijo que el apoyo de los aficionados en las Finales de la WTA, que ondearon banderas ucranianas, la emocionó.

“Estoy muy, muy feliz de poder llevar un poquito de felicidad a la gente de Ucrania, y creo que el deporte en general y en Ucrania especialmente de verdad une a la gente por un objetivo: ganar”, señaló.

Durante el torneo de ocho días en Indian Wells, conoció y peloteó con una estudiante local de secundaria que es una refugiada ucraniana que juega tenis.

“Me interesaba conocer su historia. Creo que es increíble que haya seguido jugando tenis y haya encontrado un lugar donde está feliz de perseguir su carrera. También es un gran ejemplo para las chicas jóvenes que salen del país: que pueden continuar, que pueden encontrar su propósito de alguna manera y seguir jugando y seguir representando a Ucrania, pero en un tipo de condiciones diferente”, contó Svitolina.

Desde 2019, la Fundación Svitolina ha apoyado a jóvenes talentos deportivos en Ucrania mediante campamentos de tenis, becas, programas de salud mental y de diplomacia deportiva. La fundación afirma que más de 3.000 niños se han sumado a sus programas.

“Si no estoy jugando, y si no estoy con mi hija pasando tiempo de calidad, estoy haciendo el trabajo a través de mi fundación. No podría tener más cosas que hacer”, añadió.

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