La NBA revisa políticas tras arrestos por apuestas de Rozier y Billups

La NBA, en reacción a los arrestos del escolta de Miami Terry Rozier y el entrenador de Portland Chauncey Billups la semana pasada por su presunto papel en esquemas de apuestas, ha comenzado una revisión de cómo la liga puede proteger no solo la integridad del juego, sino también a sus jugadores y entrenadores.

La liga hizo estas revelaciones en un memorando enviado a los 30 equipos, una copia del cual fue obtenida por The Associated Press.

"Dada la expansión de las apuestas legales a la mayoría de los estados de Estados Unidos, la recurrencia de problemas de integridad en los deportes y la aparición de nuevos formatos y mercados de apuestas, este es un momento oportuno para reevaluar cuidadosamente cómo deben regularse las apuestas deportivas y cómo las ligas deportivas pueden protegerse mejor a sí mismas, a sus jugadores y a sus aficionados", decía el memorando, enviado por el departamento legal de la NBA.

Un par de acusaciones fueron reveladas la semana pasada y casi tres docenas de personas —en particular, Billups y Rozier — fueron arrestadas por las autoridades federales.

Rozier fue arrestado porque los funcionarios federales alegan que conspiró con asociados para ayudarlos a ganar apuestas basadas en su rendimiento estadístico en un juego disputado cuando formaba parte de Charlotte el 23 de marzo de 2023. Los cargos son similares a los que enfrentó el exjugador de Toronto Jontay Porter antes de ser expulsado de la liga por el comisionado Adam Silver en 2024.

Las casas de apuestas detectaron patrones inusuales de apuestas en el duelo de Charlotte en cuestión —las apuestas de proposición que involucraban a Rozier fueron señaladas e inmediatamente llevadas a la atención de la NBA— y la liga investigó el asunto pero no encontró suficiente evidencia para concluir que Rozier rompió alguna regla.

"Aunque las apuestas inusuales sobre los mínimos de Terry Rozier en el partido de marzo de 2023 fueron detectadas en tiempo real porque las apuestas se realizaron legalmente, creemos que se puede hacer más desde una perspectiva legal/regulatoria para proteger la integridad de la NBA y nuestras ligas afiliadas", dijo la liga a sus equipos. "En particular, las apuestas de proposición sobre el rendimiento individual de los jugadores implican preocupaciones de integridad aumentadas y requieren un escrutinio adicional".

Entre las cosas que la liga revisará: los informes de lesiones. La liga publica un informe de lesiones cada hora, y los equipos están obligados a divulgar el estado de los jugadores dentro de ciertos plazos antes de su próximo juego. La NBA agregó el informe de lesiones hace varios años en interés de la transparencia.

Los estados de las lesiones pueden ser utilizados por los apostadores para decidir qué apuestas realizar, y si los apostadores obtienen esa información antes que el resto del público, es equivalente a un uso de información privilegiada. Damon Jones, exjugador de la NBA, ahora enfrenta cargos porque los funcionarios dijeron que informó a los apostadores sobre el estado de salud de dos jugadores de Los Angeles Lakers. Los detalles en esa acusación muestran claramente que Jones estaba discutiendo la disponibilidad de LeBron James y el ex centro de los Lakers Anthony Davis con apostadores antes de que sus condiciones para ciertos partidos fueran conocidos públicamente. No hay indicios de que James o Davis tuvieran conocimiento de lo que se alegaba que Jones estaba haciendo.

Hubo otros ejemplos de tales filtraciones con otros clubes, dijeron los funcionarios federales.

"Con las apuestas deportivas ocupando ahora una parte tan significativa del panorama deportivo actual, se debe hacer todo lo posible para garantizar que los jugadores, entrenadores y otro personal de la NBA sean plenamente conscientes de los graves riesgos que el juego puede imponer a sus carreras y medios de vida; que nuestras reglas de divulgación de lesiones sean apropiadas; y que los jugadores estén protegidos del acoso por parte de los apostadores", indica el memorando.

La liga también dijo que está buscando los aportes de los equipos, si tienen alguna idea sobre cómo proceder mejor en el futuro.

