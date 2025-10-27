Mitchell anota 24 y Mobley luce en tiros libres en triunfo de Cavaliers 118-113 ante Bucks

Donovan Mitchell anotó 24 puntos, incluidos diez en el último cuarto, Evan Mobley agregó 23 y los Cavaliers de Cleveland resistieron el domingo por la noche 118-113 a los Bucks de Milwaukee para ganar su primer partido en casa.

Mobley tuvo un récord personal de 12 de 12 en tiros libres junto con ocho rebotes y seis asistencias. El último jugador de los Cavaliers en lograr la perfección desde la línea al hacer 12 o más intentos fue LeBron James el 5 de noviembre de 2014, contra Utah. James también e fue 12 de 12.

Fue la vigésima tercera vez en la historia de la franquicia que un jugador de Cleveland hizo todos sus tiros libres al realizar 12 o más intentos.

Sam Merrill agregó 17 puntos y De'Andre Hunter —quien se perdió los dos primeros juegos debido a un moretón en la rodilla derecha— anotó 16 mientras Cleveland ganó su segundo partido consecutivo después de perder su apertura.

Giannis Antetokounmpo de Milwaukee estuvo a una asistencia de un triple-doble con 40 puntos y 14 rebotes. AJ Green tuvo 20 puntos.

Los Bucks no contaron con Kyle Kuzma (esguince en el tobillo izquierdo), Cole Anthony (enfermedad) y Kevin Porter Jr. (esguince en el tobillo izquierdo).

