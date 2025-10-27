Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Turquía investiga a más de 150 árbitros por apuestas en partidos de fútbol

AP Noticias
Lunes, 27 de octubre de 2025 14:13 EDT
TURQUÍA APUESTAS
TURQUÍA APUESTAS (AP)

La Federación Turca de Fútbol está investigando a más de 150 árbitros en las ligas profesionales por supuestamente apostar en partidos.

Agencias gubernamentales han determinado que 371 de los 571 árbitros activos tienen al menos una cuenta con una empresa de apuestas, señaló el presidente de la federación, İbrahim Hacıosmanoğlu, en una conferencia de prensa el lunes.

Hacıosmanoğlu informó que 152 árbitros con cuentas realizaron apuestas en fútbol, incluidos siete árbitros de primer nivel y 15 asistentes de primer nivel.

Añadió que 10 árbitros apostaron en más de 10.000 partidos cada uno, uno solo en 18.227 encuentros, en cinco años, pero algunos lo hicieron solo una vez.

“Sabemos que el fútbol turco necesita un cambio”, manifestó Hacıosmanoğlu. “Nuestro deber es elevar el fútbol turco a su lugar legítimo y purgarlo de toda su suciedad".

Relacionados

Dijo que la junta disciplinaria de la federación se ocupará de los casos de inmediato.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in