La mala suerte le quita a Norris la victoria en el GP de España tras un coche de seguridad virtual

No hubo nada que Lando Norris pudiera hacer para evitar que la victoria en el Gran Premio de España se le escapara.

El coche de seguridad virtual se desplegó en el peor momento posible, y Norris supo de inmediato que no se mantendría en el liderato por mucho más tiempo.

“No es que hayamos hecho algo que nos hiciera perderla. Hoy simplemente tuvimos una mala suerte increíble. Fui el único de toda la parrilla que no tuvo la oportunidad de hacer la parada en boxes. Eso es simplemente desafortunado”, afirmó Norris el domingo, después de terminar tercero detrás de Max Verstappen y del ganador Kimi Antonelli en el nuevo circuito Madring, en el regreso de la F1 a Madrid tras 45 años.

Norris arrancó desde la pole position y lideraba la carrera cuando se desplegó el coche de seguridad virtual por un incidente con el Aston Martin de Lance Stroll. Sin embargo, Norris acababa de pasar la entrada a boxes cuando apareció, así que no pudo entrar a cambiar neumáticos mientras varios de los autos detrás de él sí pararon. El coche de seguridad permite que los autos pierdan menos tiempo al entrar a boxes debido a las velocidades reducidas.

Norris tuvo que dar la vuelta y entrar a boxes en la siguiente vuelta, cuando el coche de seguridad virtual ya había terminado y los autos ya habían recuperado la velocidad.

Regresó a la pista en quinta posición, sin poder pelear por la victoria.

“Duele más, el hecho de que pierda una victoria”, manifestó. “Sabes, literalmente no había nada que yo pudiera hacer como piloto hoy para hacerlo mejor. Pole, lideré la carrera, y perderla por algo que no estaba bajo mi control no es, creo yo, la manera en que debería ganarse una carrera”.

Antonelli admitió que Norris merecía la victoria.

“Si tengo que ser realista y honesto, hoy no merecíamos ganar”, expresó. “Lando merecía ganar hoy”.

Norris no estaba seguro de si debería haber un cambio en el reglamento respecto a los coches de seguridad para evitar incidentes similares. Señaló que la suerte normalmente se equilibra con el tiempo en esas situaciones.

Verstappen coincidió con Norris en el tema, pero dijo que es algo que probablemente se discutirá en un futuro cercano.

“Yo también he ganado carreras por eso, he perdido carreras por eso. Y sí, es extremadamente doloroso hoy para Lando, en ese caso, perder una victoria”, comentó Verstappen. “Pero, por desgracia, creo que a muchos pilotos les ha pasado: ganas algunas, pierdes otras. ¿Puede ser mejor? Probablemente sí, en el futuro. Pero seguramente lo hablaremos en la próxima reunión informativa y veremos si hay algo que se pueda hacer”.

McLaren defendió la decisión de meter a Norris a boxes después de que terminara el coche de seguridad virtual. El director del equipo McLaren, Andrea Stella, dijo que “no había opción de conservar el liderato”.

“Salir desde la pole position, liderar la carrera y tener un ritmo increíble… esta habría sido una carrera ganada por muchos segundos, y terminamos en tercera posición”, explicó. “La realidad es que en las carreras hay elementos que puedes controlar y otros que no puedes controlar. El momento del coche de seguridad virtual llegó un par de segundos demasiado tarde, Lando ya había pasado la entrada a boxes, y luego fue unos segundos demasiado pronto porque entonces estaba terminando justo cuando él entró a boxes”.

Charles Leclerc se quedó en pista y tomó el liderato cuando se desplegó el coche de seguridad virtual, pero terminó cuarto después de tener que entrar tarde para su parada obligatoria.

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