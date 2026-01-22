Wawrinka, de 40 años, hace historia en el Abierto de Australia al ganar tras 4 horas y media

Stan Wawrinka debió emplearse a fondo el jueves para superar a Arthur Gea en un épico partido de cinco sets que duró 4 horas y media, convirtiéndose en el primer hombre de 40 años o más en alcanzar la tercera ronda de un Grand Slam desde el Abierto de Australia de 1978.

Apropiadamente, fue el partido más largo de este Abierto de Australia 2026, el último de Wawrinka en el Melbourne Park.

El campeón de 2014 y dueño de tres grandes títulos en total mantuvo el aplomo ante su rival de 21 años que padeció calambres en el desempate de 10 puntos del quinto set, resistiendio para ganar 4-6, 6-3, 3-6, 7-5, 7-6 (3).

Con 40 años y 310 días, Wawrinka fue el primer hombre de más de 40 años que avanza tan lejos en un Slam desde que el gran australiano Ken Rosewall lo hizo hace 48 años, a la edad de 44.

El veterano suizo anunció el mes pasado que este año sería el último en el circuito de élite.

Cuando le preguntaron en una entrevista en la cancha cómo se sentía después de 4 horas y 33 minutos en la cancha, Wawrinka exclamó: "¡Exhausto!"

“Como te dije, es mi último Abierto de Australia, así que estoy tratando de durar lo más posible. No solo me divertí, sino que me diste tanta energía. Ya no soy joven, así que necesito el extra”, señaló.

Cuando le preguntaron cómo podría recuperarse antes de la tercera ronda, Wawrinka recordó a un espectador que dejó caer una cerveza antes en el partido y pensó en levantar una copa.

"Voy a tomar una cerveza", dijo. "¡Me la merezco!"

