Barcelona: Pedri estará un mes de baja por lesión muscular en bíceps femoral derecho

BARCELONA-PEDRI (AP)

El volante del Barcelona Pedri estará alrededor de un mes de baja tras confirmarse que sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha.

Pedri se lesionó en la victoria por 4-2 de visita a Slavia Praga en la Liga de Campeones el miércoles.

El Barcelona confirmó la lesión el jueves.

El internacional español de 23 años cayó cerca del mediocampo durante un contragolpe de los anfitriones y fue sustituido por Dani Olmo a los 61 minutos.

Pedri dio una asistencia en uno de los goles de Fermín López en la primera mitad.

Ha sido titular en 24 partidos para el Barça esta temporada, con cuatro goles.

El próximo partido del conjunto catalán será contra Oviedo el domingo en La Liga española. Pedri podría perderse hasta siete partidos, dependiendo de su tiempo de recuperación.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

