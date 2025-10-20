México, Costa Rica y Jamaica se suman a candidatura de EEUU para el Mundial femenino 2031

México, Costa Rica y Jamaica se sumaron al plan de Estados Unidos para montar la Copa Mundial femenina de 2031, la única candidatura que la FIFA está considerado para el torneo.

Estados Unidos, líder de la candidatura y cuatro veces campeona mundial, anunció el lunes las adiciones de las otras tres naciones de la CONCACAF.

Las federaciones de Estados Unidos y México retiraron su candidatura conjunta para organizar la edición de 2027 en abril de 2024, enfocándose en la cita de 2021. Dos semanas después, la FIFA designó a Brasil como sede para 2027.

En abril pasado, la FIFA indicó que la federación de Estados Unidos era la única aspirante para ser anfitriona del torneo de 2031 como parte de una candidatura junto a socios de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol que se anunciaría posteriormente.

Estados Unidos fue sede del torneo de 1999, que se expendió de 12 a 16 equipos. También montó el torneo de 2003 con apenas cuatro meses de anticipación luego que la FIFA no pudo escenificar la competición en China por un brote del virus del SARS.

“Esta candidatura refleja la confianza que la FIFA y la CONCACAF han depositado en nuestras federaciones para seguir impulsando el crecimiento del fútbol femenino”, dijo Mikel Arriola, presidente de la federación mexicana, citado en un comunicado. ”El Mundial femenino 2031 será una oportunidad histórica para consolidar el progreso de nuestro deporte en la región e inspirar a una nueva generación de jugadoras y aficionadas en México”.

El Mundial de 2031 tendrá a 48 participantes.

