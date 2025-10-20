Exjugador de NFL Doug Martin murió tras enfrentarse a policías durante una detención

El ex corredor de la NFL y All-Pro Doug Martin murió tras un enfrentamiento con agentes de policía que intentaban detenerlo mientras investigaban un allanamiento en una casa en Oakland, informó el lunes la policía.

Martin, mejor conocido por su destacada carrera con los Buccaneers de Tampa Bay, quedó inconsciente después de ser arrestado el sábado por la mañana temprano, según un comunicado emitido por el Departamento de Policía de Oakland.

Fue trasladado por paramédicos a un hospital donde falleció, dijo la policía. Tenía 36 años. No se ha divulgado una causa de muerte. Se realizará una autopsia, informó la Oficina del Forense del Condado de Alameda.

La policía dijo en un comunicado que Martin estuvo involucrado en un allanamiento y que ocurrió una "breve lucha" mientras intentaban detenerlo. El departamento no dio a conocer más detalles.

Martin, originario de Oakland, vivía en Stockton, donde jugó fútbol americano en la escuela secundaria. Su familia emitió un comunicado durante el fin de semana pidiendo privacidad mientras lamentan su pérdida.

La policía y la alcaldesa de Oakland dijeron que se habían comunicado con la familia.

“Lamentamos la pérdida de Doug Martin, un habitante de Oakland que tuvo una distinguida carrera en la NFL y que trágicamente falleció el sábado por la mañana. Nuestras condolencias están con su familia y seres queridos”, expresó la alcaldesa Barbara Lee el lunes en un comunicado.

Su muerte está siendo investigada por la policía, la comisión de policía de la ciudad, la agencia de revisión comunitaria de la policía y la oficina del fiscal del distrito del condado.

Martin fue la selección número 31 en la primera ronda del draft de la NFL de 2012 después de una destacada carrera en Boise State. Corrió para 1.454 yardas y 11 touchdowns como novato y fue seleccionado para el Pro Bowl.

Fue nombrado All-Pro del primer equipo y volvió a ser seleccionado para el Juego de Estrellas después de correr para 1.402 yardas y seis touchdowns en 2015.

Martin terminó su carrera con 5.356 yardas por tierra y 30 touchdowns en seis temporadas con los Buccaneers y una con los Raiders. También tuvo 148 recepciones para 1.207 yardas y dos anotaciones.

“Estamos profundamente entristecidos al enterarnos del repentino e inesperado fallecimiento de Doug Martin. Doug dejó un impacto duradero en nuestra franquicia”, añadieron los Buccaneers en un comunicado.

Martin fue seleccionado como uno de los 50 mejores jugadores en la historia de la franquicia como parte de la celebración del 50 aniversario del equipo.

