Eagles no necesitan la perfección de Jalen Hurts pero ayuda cuando la tiene

Jalen Hurts descargó algo de frustración al entrar al vestuario de los Eagles después de darle un impulso a su rezagada ofensiva al lanzar para 326 yardas en una victoria sobre Minnesota.

“No somos unos perdedores más”, se escuchó decir a Hurts en una publicación en redes sociales.

No, los Eagles ciertamente ya no son perdedores después de una rara racha de dos derrotas consecutivas que generó preocupaciones sobre todo, desde una ofensiva predecible hasta la seguridad laboral del coordinador ofensivo de primer año Kevin Patullo, y un juego terrestre que aún no ha alcanzado las alturas establecidas en la carrera de la temporada pasada hacia el Super Bowl.

Bueno, arreglar dos de tres no está mal.

Hurts dirigió un juego aéreo que recordó por qué ha sido tanto subcampeón del MVP de la NFL como MVP del Super Bowl.

Hurts completó 19 de 23 intentos (82.6%) para 326 yardas y tres touchdowns, todos de más de 25 yardas sin una intercepción y terminó con un índice de pasador perfecto de 158,3. Hurts es el tercer jugador en la historia de los Eagles en registrar un índice de pasador perfecto, uniéndose a Nick Foles en 2013 y Donovan McNabb en 2007.

Hurts lanzó para su mayor cantidad de yardas aéreas desde que logró 380 contra Tennessee en 2022.

“No tienes un juego así sin los muchachos a tu alrededor”, dijo Hurts.

Aunque 158,3 podría parecer un número aleatorio, el cálculo para el índice de pasador perfecto es así: un QB debe intentar un mínimo de diez pases, tener una tasa de completación del 77.5% y un mínimo del 11.875% de pases que resulten en touchdowns, con 12,5 yardas por intento y sin intercepciones.

Eso es mucho cálculo y números para decir que Hurts fue realmente impresionante.

No se necesitaron publicaciones extrañas en redes sociales esta semana.

Hurts conectó con los receptores A.J. Brown y DeVonta Smith para un total combinado de 304 yardas y tres touchdowns en gran parte gracias a un número ampliado de jugadas bajo el centro y lanzamientos profundos.

“Esto es lo que sentimos que era lo mejor para hacer esta semana, y estamos felices de salir de aquí con la victoria dada la fórmula que teníamos”, dijo Hurts. “Obviamente, tengo algunas cosas que necesitamos limpiar y mejorar, pero no podré profundizar en eso hasta que vea la grabación”.

Le será difícil encontrar errores en medio de la perfección como pasador.

Lo que funciona

La defensa. Jalyx Hunt devolvió una intercepción para anotar y los Eagles mantuvieron a Minnesota en 1 de 6 oportunidades de anotación dentro de la zona roja. El novato Andrew Mukuba registró su segunda intercepción de la temporada en el segundo cuarto y se convirtió en el primer jugador de los Eagles con múltiples intercepciones en sus primeros siete juegos de carrera desde que Rasul Douglas tuvo dos en 2017.

Lo que necesita ayuda

Hurts solo pudo sonreír cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que el ala defensiva retirado Brandon Graham se reincorpore al equipo.

Graham se retiró en marzo después de que los Eagles vencieran a Kansas City en el Super Bowl. El exseleccionado de primera ronda de Michigan en 2010 se retiró como el líder de la carrera en juegos jugados para los Eagles con 206, ocupó el tercer lugar con 76 1/2 capturas y tiene la mayor cantidad de capturas en postemporada con cinco 1/2.

Graham es uno de los cuatro jugadores que participaron en ambas victorias de los Eagles en el Super Bowl: después de la temporada 2017 contra Nueva Inglaterra y la temporada pasada contra Kansas City.

Los Eagles están escasos de cazamariscales debido a lesiones y la sorpresiva retirada de Za'Darius Smith.

Graham no descartó un regreso la semana pasada en su podcast “Unblocked”, diciendo solo que “siempre vas a sentir que puedes hacer algo”.

Acciones en alza

Los receptores fueron naturalmente los beneficiarios del índice de pasador perfecto de Hurts. Hurts conectó con Brown para dos touchdowns y con Smith para un récord personal de 183 yardas de recepción que incluyó una anotación de 79 yardas.

Acciones en baja

Saquon Barkley corrió para 44 yardas en 18 acarreos. Solo tiene 369 yardas y está promediando unas escasas 3,3 yardas por acarreo con solo tres touchdowns por tierra. Barkley no ha superado las 88 yardas en un juego esta temporada y su carrera más larga contra Minnesota fue de solo nueve yardas (aunque una de 13 yardas fue anulada por una penalización de sujeción).

En los siete juegos de la temporada pasada, Barkley tenía 658 yardas por tierra con cinco touchdowns y sus juegos más dominantes aún estaban por venir.

Hurts dijo que la idea de involucrar más a Barkley simplemente no sucedió una vez que el juego aéreo explotó.

Lesiones

Los Eagles perdieron al centro titular Cam Jurgens (rodilla) y a dos suplentes clave en la defensa, los LBs Azeez Ojulari (isquiotibiales) y Jeremiah Trotter Jr. (tobillo), por lesiones en el primer cuarto. El CB titular Adoree’ Jackson (conmoción cerebral) fue dejado de lado en el tercer cuarto.

Números clave

5-2 — Filadelfia ha comenzado 5-2 o mejor en los primeros siete juegos por cuarta temporada consecutiva, empatando la racha más larga en la historia de la franquicia (1947-50).

Próximos pasos

Los Eagles necesitan que la ofensiva se mantenga afilada cuando regresen a casa el domingo para enfrentar a un equipo de los Giants que los venció 34-17 hace solo dos semanas. Hurts fue capturado tres veces y tuvo una intercepción.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes