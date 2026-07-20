La ITA defiende pruebas antidopaje de madrugada en el Tour tras las quejas de Pogacar

La agencia que realizó las pruebas antidopaje a primera hora de la mañana, que dejó frustrados a los ciclistas del Tour de Francia, sostiene que se siguieron los procedimientos correctos.

El campeón del Tour y actual líder de la carrera, Tadej Pogacar, y el dos veces ganador Jonas Vingegaard fueron despertados en la madrugada del domingo por funcionarios para someterse a pruebas no anunciadas. Pogacar indicó que su prueba se realizó a las 5 a. m. y que la de Vingegaard fue a las 2 a. m.

Vingegaard se cayó cerca del final de la 15.ª etapa del domingo y sufrió una fractura de clavícula que obligó al ciclista danés a abandonar la carrera.

Pogacar y el ganador de etapa Remco Evenepoel criticaron que las pruebas se hicieran tan temprano. Desde el 2021, la UCI, ha confiado las pruebas del Tour a la Agencia Internacional de Pruebas (ITA, por sus siglas en inglés), con sede en Suiza.

“La ITA es consciente de que las pruebas nocturnas pueden interrumpir el descanso y la recuperación de los ciclistas”, le indicó la ITA a The Associated Press el lunes en un correo electrónico. “Sin embargo, la ITA, en nombre de la UCI, tiene la responsabilidad de garantizar la eficacia del programa antidopaje del ciclismo y la integridad de las carreras ciclistas”.

Evenepoel afirmó en su conferencia de prensa posterior a la etapa que era “muy irrespetuoso” despertar a los ciclistas tan temprano y pidió a la asociación de ciclistas CPA que respondiera. La CPA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Pogacar, cuatro veces ganador del Tour, cuestionó lo temprano que fue la prueba de Vingegaard y sugirió que el cansancio pudo haber influido en su caída. Sin embargo, la estrella eslovena dijo después que las pruebas a horas aleatorias son válidas si mejoran la transparencia.

“Lo acepto, si esto es necesario para seguir demostrando que competimos limpios. Si esto es necesario, entonces lo acepto totalmente y me comprometo con ello”, indicó Cyclingnews.com citando a Vingegaard. “Pero es un poco (insulto) cuando duermes cuatro horas en un día en medio de un Tour de tres semanas”.

La ITA indicó que actuó dentro de los parámetros de lo permitido.

“Para que las pruebas sean eficaces, en circunstancias limitadas y justificadas, deben poder realizarse fuera del horario diurno estándar”, explicó la ITA y añadió que las pruebas están sujetas a salvaguardas establecidas en el Código Mundial Antidopaje, las normas antidopaje de la UCI y la legislación francesa.

Pero algunos observadores se preguntaron por qué Pogacar y Vingegaard —quienes están entre los mejores ciclistas del mundo— fueron sometidos a pruebas el mismo día y tan temprano por la mañana.

“El momento de un control se determina mediante una evaluación basada en el riesgo que tiene en cuenta una serie de factores e información relevantes”, señaló la ITA. “Pero tampoco debe interpretarse como prueba de que un ciclista ha cometido, o se sospecha que ha cometido, una infracción de las normas antidopaje”.

La ITA indicó que analizar una muestra tomada a un ciclista puede tardar varias semanas. La carrera termina el 26 de julio en París.

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