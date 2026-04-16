La guerra con EEUU atrae la atención hacia Irán en el Grupo G

Por ahora, Irán participa en el Mundial pese al conflicto con Estados Unidos.

La selección iraní, encuadrada con Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto en el Grupo G, afronta una participación sin duda cargada de tensión. La embajada de Irán en México indicó en marzo que Teherán negociaba con la FIFA para trasladar al país latinoamericano los tres partidos de la fase de grupos, aunque el organismo rector del fútbol mundial insistió en que los encuentros se disputaran según lo programado.

Incluso antes de la guerra de Irán, ya había polémica con un partido del Grupo G. Irán tiene previsto jugar contra Egipto en Seattle el 26 de junio, el mismo fin de semana del orgullo, que celebra a la comunidad LGBTQ+.

Ambas naciones presentaron quejas ante la FIFA por la designación del partido por motivos religiosos y culturales. Las personas gays y lesbianas en Irán se enfrentan a duros castigos, incluida la pena de muerte.

Irán

Irán se ha clasificado a cuatro mundiales consecutivos y a siete en total, pero nunca ha superado la fase de grupos. Actualmente ubicado en el 21er sitio del mundo y dirigido por el exjugador Amir Ghalenoei, Irán perdió apenas un partido en la eliminatoria asiática.

El equipo tiene como capitán al delantero Mehdi Taremi, quien ha marcado 57 goles en 102 partidos. Actualmente juega en el club griego Olympiacos tras etapas en Porto e Inter de Milán. El mediocampista Alireza Jahanbakhsh juega profesionalmente en Bélgica.

Antes de un amistoso contra Nigeria en marzo, los jugadores iraníes sostuvieron pequeñas mochilas rosas y moradas durante el himno nacional para honrar a las víctimas de un mortífero ataque con misiles contra una escuela primaria el 28 de febrero. Las pruebas sugieren que fue un misil de Estados Unidos.

El campamento de prácticas previsto de Irán estaría en Tucson, Arizona, y el equipo abre la Copa del Mundo contra Nueva Zelanda en Inglewood, localidad adyacente a Los Ángeles.

Bélgica

Ésta será la participación número 15 de Bélgica en una Copa del Mundo. El mejor resultado del equipo fue el tercer lugar en el Mundial de 2018 en Rusia, tras perder en semifinales ante la eventual campeona Francia. Bélgica no logró avanzar de su grupo en 2022.

Bélgica cuenta con Jeremy Doku, una estrella con gran proyección en el Manchester City, además del veterano Kevin De Bruyne, quien milita en el Napoli. De Bruyne, quien regresó recientemente de una lesión en el muslo, suma 36 goles en 117 partidos con la selección y disputará su cuarta Copa del Mundo. El delantero Romelu Lukaku ha estado fuera de acción durante meses por una lesión de isquiotibiales y su presencia en el Mundial está en duda.

Como visitante, Bélgica goleó 5-2 a Estados Unidos en marzo y es, por mucho, el equipo más fuerte del Grupo G.

Dirigida por Rudi Garcia, Bélgica debutará en el Mundial el 15 de junio contra Egipto en Seattle.

Egipto

Egipto nunca ha ganado un partido mundialista en ninguna de sus tres participaciones. La más reciente fue en 2018, cuando todas las miradas estaban puestas en el capitán Mohamed Salah, pero se perdió el primer encuentro por una lesión de hombro que sufrió en la final de la Liga de Campeones.

El equipo es dirigido por Hossam Hassan, quien fue el goleador histórico de Egipto con 69 tantos en su carrera.

Salah volverá a acaparar atención en este Mundial porque ha anunciado que deja el Liverpool tras nueve temporadas. Sin duda habrá especulaciones sobre dónde continuará su carrera a nivel de clubes en la antesala del torneo.

Egipto empató sin goles con España en marzo en un partido empañado por cánticos antimusulmanes de algunos asistentes. Salah no jugó el encuentro por una lesión muscular leve que sufrió durante el partido de la Liga de Campeones del Liverpool contra el Galatasaray.

Nueva Zelanda

Nueva Zelanda es el equipo peor clasificado del grupo, en el 85to puesto Los All Whites están dirigidos por Darren Bazeley, quien ocupa el cargo desde 2022.

Ésta es la tercera vez que Nueva Zelanda se clasifica a la Copa del Mundo, tras sus participaciones en 1982 y 2010. El equipo nunca ha superado la fase de grupos.

El capitán Chris Wood suma 45 goles con Nueva Zelanda. Pero recientemente se perdió cinco meses con su club Nottingham Forest en la Liga Premier inglesa por lesión y trabajaba para recuperar la forma física de cara a la Copa del Mundo.

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