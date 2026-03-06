La Fórmula 1 abre su temporada en el GP de Australia con muchas preguntas

Las multitudes se abrieron paso hacia el Albert Park de Melbourne el viernes para presenciar el primer día de prácticas de la Fórmula 1 en el arranque de la temporada 2026. Y en el aire flotaban preguntas. Muchas.

La primera, y más apremiante, en el hito del 40º Gran Premio de Australia era la posible postergación o cancelación de las próximas carreras de la F1 en Oriente Medio, el 12 y el 19 de abril en Bahréin y Arabia Saudí.

Ello se debería a que la guerra en la que están involucrados Estados Unidos, Israel e Irán, ha dificultado los viajes por el cierre de espacios aéreos y ha vuelto peligroso estar en la región. El organismo rector de la F1, la FIA, ya ha postergado la prueba inaugural en Qatar de la principal categoría de autos deportivos,World Endurance Championship, que estaba prevista para celebrarse del 26 al 28 de marzo.

Tanto la FIA como Formula One Management, titular de los derechos comerciales de este deporte, están monitoreando la situación en tiempo real —con foco en la seguridad y el bienestar de todos los involucrados. No obstante, se espera un anuncio pronto.

En el paddock de la F1, sin embargo, donde el rendimiento es el rey, la mayor incógnita es el nuevo orden jerárquico del deporte tras la reconfiguración provocada por el nuevo reglamento técnico, incluida la posición de la nueva escudería emergente estadounidense Cadillac, patrocinada por General Motors y donde correrá el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez.

La F1 entra en una nueva era este año, con cambios sin precedentes tanto en el chasis como en la unidad de potencia, que ahora presenta un reparto de entrega de casi 50:50 entre el motor V6 turbo de 1,6 litros y la energía eléctrica recuperada de los frenos, algo que exige a los pilotos un estilo de conducción nuevo y, a menudo, contraintuitivo.

Leclerc lideró las pruebas de pretemporada

Charles Leclerc de Ferrari fue el más rápido en la última prueba de pretemporada en Bahréin, con poco más de ocho décimas de segundo de ventaja sobre el joven de Mercedes Kimi Antonelli. Pero es el equipo de las Flechas de Plata el que llega a la cita como favorito, con base en una supuesta ventaja de motor que aún no ha utilizado a plena potencia.

Si Mercedes enciende la pista con un ritmo abrasador y dominante, se espera, no obstante, que sea George Russell —y no Antonelli— quien encabece el ataque. El piloto británico suma cinco victorias en su carrera y se había mostrado muy relajado en la antesala de las dos sesiones de prácticas del viernes.

“El auto está rindiendo como esperábamos. Lo más importante fue ver que la correlación (entre el túnel de viento y la pista) es buena; no hay grandes sustos con el auto”, señaló Russell. “Lo puse en pista y tanto Kimi como yo quedamos contentos con la forma en que se comportaba”.

Se espera, sin embargo, que Ferrari sea rápido y que esté en la pelea por su primera victoria en suelo australiano desde 2022, gracias a un auto ágil y a un turbo más pequeño que requiere menos tiempo de carga para entregar rendimiento y lograr salidas fulgurantes.

“Hicimos un gran kilometraje en las pruebas de invierno”, comentó el revitalizado Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo. “Se ha hecho una cantidad increíble de trabajo por parte del equipo (Ferrari) en la fábrica, pero también al ejecutar esas pruebas, y hemos aprendido mucho del año pasado”.

