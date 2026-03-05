Trump homenajea a Messi e Inter Miami en la Casa Blanca por título de la MLS

Lionel Messi y sus compañeros del Inter Miami fueron homenajeados por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca el jueves, tras haber ganado el título de la MLS del año pasado.

Miami venció a los Whitecaps de Vancouver en diciembre para conquistar el título de liga, y la superestrella argentina fue nombrada Jugador Más Valioso de la MLS por segunda temporada consecutiva.

“Leo, llegaste y ganaste, y eso es algo muy difícil de hacer, muy, muy inusual y, francamente, hay mucha más presión sobre ti de la que cualquiera se imaginaría, porque se esperaba que ganaras, pero casi nadie gana”, expresó Trump.

Messi, quien ingresó a la ceremonia junto a Trump, se unió al Inter Miami en 2023. No habló durante el acto.

Entre otras figuras del Inter Miami presentes estuvieron el uruguayo Luis Suárez, así como los argentinos Tadeo Allende y Rodrigo De Paul. El comisionado de la MLS Don Garber se sentó junto a Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial.

También asistieron el pelotero retirado de las Grandes Ligas Alex Rodriguez y miembros del gabinete de Trump.

Inter Miami fue el primer equipo de la MLS invitado a la Casa Blanca durante los dos mandatos de Trump.

Messi, ganador en ocho ocasiones del Balón de Oro, condujo a Argentina al título del Mundial en 2022. Se espera que el crack de 38 años vuelva a jugar con Argentina este verano, cuando el torneo se dispute en Estados Unidos, Canadá y México.

La gran vitrina global del fútbol se ha visto ensombrecida por acontecimientos recientes, incluida la guerra con Irán y la agitación en México tras la muerte del líder del cártel Nemesio Oseguera en una operación militar.

Irán forma parte del cuadro de 48 selecciones del Mundial y tiene previsto disputar un par de partidos en el SoFi Stadium, en el sur de California, y otro en Seattle durante la fase de grupos.