Juegos Paralímpicos de Invierno contarán con su mayor número de deportistas en la historia

Los Juegos Paralímpicos de Invierno en Milán-Cortina serán los mayores de la historia y contarán con una participación femenina récord.

Y el Comité Paralímpico Internacional está celebrando ambos hitos.

Los Juegos comienzan oficialmente este viernes con una ceremonia de inauguración que algunos países planean boicotear debido al regreso de la bandera y el himno nacional de Rusia al escenario mundial.

El Comité informó el jueves que una cifra récord de 56 naciones llevarán a 616 deportistas para competir en 79 pruebas con medalla en seis deportes. Ello supera el récord anterior de 564 atletas de 49 países en Pyeongchang 2018.

Entre las naciones que participarán en Milán-Cortina está Irán, pese a la intensificación de la guerra con Estados Unidos e Israel. Se anunció al esquiador paralímpico de fondo Aboulfazl Khatibi como abanderado del país.

En realidad, no portará la bandera el viernes, ya que los voluntarios asumirán esa tarea para todas las naciones. El motivo es que no todos los abanderados podrán asistir a la ceremonia en Verona por cuestiones logísticas y de entrenamiento.

Los Juegos de Milán-Cortina marcan el 50º aniversario de los Paralímpicos de Invierno. Menos de 200 atletas de 18 países compitieron en dos deportes en Ornskoldsvik en 1976.

Participación femenina récord

El Comité señaló que un número récord de atletas mujeres competirá, por cuarta edición consecutiva en los Juegos Paralímpicos de Invierno.

Habrá 160 competidoras en Milán-Cortina, 24 más que el récord anterior en Beijing 2022.

“Eso es fantástico”, comentó la estadounidense Laura Dwyer, jugadora de curling en silla de ruedas, cuando le informaron del récord de participación femenina. “Como mujer, como mamá, como alguien lesionada... se siente increíble ser parte de eso, para mostrar el camino a otras personas”.

Dwyer, de 48 años, sufrió un accidente que puso en riesgo su vida en 2012, cuando trabajaba como paisajista y una rama de árbol de 500 kilogramos le cayó encima. Quedó paralizada de la cintura para abajo.

“Cualquiera puede buscar sus metas”, expresó.

Seis naciones llevarán cifras récord de atletas mujeres: Australia (5), Bielorrusia (3), Brasil (3), Croacia (2), Corea (6) y Letonia (4).

Cinco deportes tendrán un número récord de competidoras: esquí alpino paralímpico (57), biatlón paralímpico (45), esquí de fondo paralímpico (65), snowboard paralímpico (15) y curling en silla de ruedas (25).

En el hockey paralímpico sobre hielo, que es una prueba mixta, una atleta competirá por segunda vez consecutiva y por cuarta ocasión en total desde que el deporte fue incluido en los Juegos.

Delegaciones

Hay cinco países que debutan en los Juegos Paralímpicos de Invierno: El Salvador, Haití, Macedonia del Norte, Montenegro y Portugal.

China, que encabezó el medallero por primera vez en Beijing 2022, llevó la delegación más grande con 70 deportistas, seguida por Estados Unidos con 68 y Canadá con 46. Italia tiene 42 atletas que competirán en casa, su plantel más grande de la historia.

Otras seis naciones enviaron sus delegaciones más numerosas a unos Juegos Paralímpicos de Invierno: Brasil (8), República Checa (24), Kazajistán (7), Letonia (7), Eslovaquia (28) y Ucrania (25).

“La cantidad de récords que Milán-Cortina 2026 está estableciendo en términos de atletas y delegaciones participantes es un testimonio del fantástico trabajo de los Comités Paralímpicos Nacionales y las federaciones internacionales en la antesala de los Juegos", recalcó la directora general del Comité Paralímpico Internacional, Colleen Wrenn. "Aunque el número de competidores ha aumentado, también lo ha hecho la intensidad de la competencia, y cada prueba con medalla ahora presume una abundancia de talento nunca vista a este nivel antes en unos Juegos Paralímpicos de Invierno”.

