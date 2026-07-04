La escultora de la estatua de Andy Murray en Wimbledon entiende los riesgos involucrados

Las estatuas deportivas han salido famosamente mal en el pasado. Es algo de lo que Andy Murray es muy consciente.

“Pensé que era más guapo que eso”, dijo cuando vio una estatua de terracota de sí mismo en un torneo de tenis en Shanghai en 2011, Murray soltó con ironía:

Wimbledon planea develar el próximo año su propia estatua del bicampeón en el All England Club y ha encargado al reconocido escultor David Williams-Ellis que lo haga bien.

“Creo que a él solo le preocupaba que no terminara como algunas de las esculturas deportivas que abundan alrededor de los estadios y por todo el mundo”, comentó Williams-Ellis el sábado en el torneo sobre césped.

El infame busto de Cristiano Ronaldo encabeza la lista de estatuas deportivas que han recibido críticas poco halagadoras. Más recientemente, un crítico de arte comparó una estatua de bronce de Harry Kane con un personaje de tira cómica.

Williams-Ellis tuvo una sesión de 90 minutos con Murray —quien en 2013 se convirtió en el primer británico en ganar el título individual masculino de Wimbledon en 77 años— para trabajar en las poses.

“El parecido es esencial, pero el parecido de su movimiento y su carácter también es esencial”, explicó el escultor británico. “Sí, hay muchos riesgos. Todos hemos visto —no mencionaré nombres sobre otras esculturas que se han hecho en Gran Bretaña— que no han sido un éxito.

“No quiero ser uno de esos, y mi objetivo es no serlo”.

No se ha anunciado la ubicación de la estatua de bronce en el recinto de Wimbledon y Williams-Ellis declinó dar detalles sobre la pose.

“Va a tener una raqueta de tenis en la mano y va a estar moviéndose y va a ser acción”, explicó, y añadió que representará a Murray en el rango de edad de 23 a 25 años.

“Lo que quería captar en la escultura era movimiento y energía”, agregó Williams-Ellis, junto con el “lado increíblemente amable y suave” de Murray.

Ha estado trabajando en la estatua durante los últimos nueve meses. Se apoya en “montones” de fotos, capturas de pantalla de videos y un modelo de 23 años que sirve como sustituto del Murray de 1,90 metros, quien ganó su otro título individual de Wimbledon en 2016.

La estatua será “de tamaño real y un quinto”, añadió Williams-Ellis, cuyo trabajo previo incluye una pieza sobre el Día D en Normandía y una estatua para el club de fútbol Manchester City.

“Con Andy, quiero captar ese resorte, esa potencia y esa inmediatez que tienen los grandes tenistas”, manifestó.

¿La parte más difícil?

“Los zapatos modernos de tenis son increíblemente difíciles de esculpir”, señaló Williams-Ellis. “Están diseñados por computadora. Los haré bien, pero he tenido muchísimos problemas”.

Murray, originario de Escocia, también ganó dos medallas de oro olímpicas para Gran Bretaña en individuales masculinos: en los Juegos de Londres 2012 celebrados en el All England Club y en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016.

¿Y qué hay de otros campeones de Wimbledon?

Una estatua de Fred Perry, tricampeón en la era amateur, está ubicada fuera de la Centre Court y fue develada en 1984. Bustos de bronce de las campeonas Kathleen McKane Godfree, Dorothy Round, Angela Mortimer, Ann Jones y Virginia Wade fueron develados en 2004.

¿Consideraría Wimbledon erigir estatuas de campeones no británicos, como Martina Navratilova, Serena Williams o Roger Federer? El Abierto de Francia honró al campeón de Roland Garros en 14 ocasiones Rafael Nadal con una estatua fuera de la Court Philippe Chatrier.

“Actualmente no hay planes para instalar esculturas de jugadores internacionales en Wimbledon”, indicó el club en un comunicado. “Sin embargo, no descartamos nada para el futuro”.

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