Sindicato FIFPro denuncia abusos racistas contra jugadores en el Mundial

El sindicato global de jugadores FIFPRO afirmó que se debe hacer más para proteger a los futbolistas de los abusos racistas en el Mundial que se disputa en Norteamérica.

FIFPRO, con sede en los Países Bajos, señaló en un comunicado que los jugadores están sufriendo “un patrón creciente de abusos” en redes sociales y en persona.

“En las últimas semanas, los jugadores han enfrentado abusos en línea y en persona, gran parte de ellos racistas y discriminatorios", manifestó el sindicato. "Ha habido intimidación y hostilidad más allá del terreno de juego. Estos incidentes no son aislados; apuntan a un patrón sistémico que no puede seguir siendo una parte aceptada del fútbol ni de la sociedad”.

El sindicato no ofreció ejemplos específicos de incidentes abusivos.

Pidió a las autoridades del fútbol, a funcionarios públicos y a instituciones privadas “que incrementen sus esfuerzos, ya que la supervisión y la denuncia por sí solas no pueden cambiar el comportamiento ni prevenir daños”.

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