Pogačar inicia la búsqueda de su 5º título del Tour de Francia con una contrarreloj por equipos

Tadej Pogačar iniciará el sábado su búsqueda de un quinto título del Tour de Francia que iguale el récord cuando la carrera arranque en la vecina España.

La élite de las Grandes Vueltas comienza con una contrarreloj por equipos en Barcelona, una etapa inaugural que llevará a los ciclistas junto a la famosa basílica de la Sagrada Familia de la ciudad y terminará con una corta subida a una colina con vistas al popular destino turístico.

Pogačar es el gran favorito de la general gracias a sus victorias en el Tour en 2020, 2021, 2024 y 2025, así como a su gran estado de forma este año.

La sensación eslovena aspira a unirse al selecto grupo del belga Eddy Merckx, el español Miguel Indurain y los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault como los únicos corredores que han ganado en cinco ocasiones la carrera más prestigiosa del ciclismo.

Jonas Vingegaard vuelve a ser su mayor rival. El danés se llevó el maillot amarillo en 2022 y 2023 y busca completar el doblete Giro-Tour en la categoría masculina.

El UAE Team Emirates-XRG de Pogačar tomará la salida en último lugar en la contrarreloj por equipos de 19,6 kilómetros (12,1 millas) del sábado, justo por delante del Visma-Lease a Bike de Vingegaard.

La carrera de tres semanas cruzará a los Pirineos franceses en la etapa 3. Las etapas 19 y 20 culminan en la célebre subida al Alpe d’Huez en los Alpes, que llega apenas 24 horas antes de la 21.ª y última etapa, que terminará en los Campos Elíseos de París.

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