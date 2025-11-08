Inter y Milan planean tener su nuevo estadio listo en 5 años, antes de la Euro 2032

El nuevo estadio de San Siro debería estar listo para 2030. Eso es lo que esperan los clubes de Milán.

Sin embargo, el presidente del Inter, Giuseppe Marotta, expresó el viernes su preocupación de que la lenta burocracia italiana pueda retrasar el proyecto.

El Inter y el el Milan completaron el miércoles la compra del estadio de 99 años y el área circundante, que pertenecían al municipio. Ello despejó el camino para que los clubes de la Serie A derriben el inmueble y construyan conjuntamente un nuevo estadio con capacidad para 71.500 asientos.

La idea es tener el nuevo estadio listo para cuando Italia coorganice la Eurocopa de 2032 con Turquía.

“Está claro que el objetivo es estar listos mucho antes del inicio de la Euro 2032 para asegurar que este nuevo estadio pueda ser utilizado durante la Euro”, afirmó Marotta el viernes fuera del Foro de Negocios del Fútbol en Milán.

"Esperamos que todo esto pueda suceder porque nos enfrentamos a una burocracia italiana típicamente muy lenta. Espero que pueda completarse para 2030."

“La lentitud de la burocracia”

Marotta fue uno de los oradores en el foro, al participar en el panel de apertura. Y allí criticó extensamente la burocracia italiana.

"En los últimos 15 años, se han construido 50 estadios en Europa con una inversión de alrededor de 20.000 millones", dijo. "En ese tiempo, sólo tres estadios han sido modernizados en Italia, así que estamos muy atrasados.

"Por lo tanto, necesitamos preguntarnos por qué. No creo que el principal problema sea la necesidad de tener más dinero, sino la lentitud de la burocracia aquí."

Ambos clubes de Milán son propiedad de empresas estadounidenses. La empresa dueña del Milan es RedBird, y la del Inter es Oaktree.

"Solo piensen, dos de los clubes más importantes de Italia son de propiedad extranjera", añadió Marotta. “Eso significa que el sistema italiano no es capaz de apoyar el deporte de élite”.

Los clubes ya anunciaron acuerdos con las firmas de arquitectura Foster + Partners y Manica para diseñar el nuevo estadio. El recinto será parte de un proyecto que cubrirá aproximadamente 281.000 metros cuadrados (más de tres millones de pies cuadrados).

Nuevo estadio abierto todos los días

El acuerdo para comprar San Siro fue valorado en 197 millones de euros (226 millones de dólares) y el presidente del Milan, Paolo Scaroni, dijo que los clubes invertirían más de 1.000 millones de euros en la construcción del nuevo estadio.

Se ha estimado que los clubes podrían ganar hasta 180 millones de euros (208 millones de dólares) al año con la nueva arena. Por ahora, ganan alrededor de 80 millones de euros (93 millones de dólares).

El aumento de ingresos provendría de atraer turistas en días sin partidos, para visitar el museo o recorrer el estadio, así como de organizar conciertos y otros eventos y potencialmente vender los derechos de nombre de la nueva arena.

“Queremos construir el mejor estadio de Europa porque Milán es una de las capitales del fútbol en Europa y necesita y merece tener una infraestructura fenomenal”, manifestó Scaroni el viernes en el foro. "Queremos una estructura que esté abierta al mundo todos los días."

"Si vas a San Siro ahora... no hay nadie, te dará miedo caminar por San Siro simplemente porque ésta es una estructura que está demasiado llena cuando hay un partido o demasiado vacía cuando no hay partido. Queremos un lugar donde todos los días suceda algo. Hay restaurantes, hoteles, actividad comercial, todo eso. Este tipo de cosas se construirán en Milán para 2030".

