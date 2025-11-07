Daniels no necesitará cirugía en el codo y evitará la lista de lesionados según fuente de AP

Jayden Daniels no sufrió desgarros en los ligamentos de su codo izquierdo dislocado, según mostraron las pruebas, por lo que no necesita cirugía y los Commanders de Washington no colocarán al quarterback en la lista de reservas lesionados, al menos por ahora, dijo el viernes una persona con conocimiento de la situación a The Associated Press.

La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque los Commanders no han proporcionado públicamente una actualización sobre el estado de Daniels.

Aunque la duración definitiva de esta ausencia no se conoce en este momento y podría depender de cómo le vaya a Washington (3-6) en sus próximos partidos, está claro que Daniels no jugará el domingo contra los Lions de Detroit (5-3) que visitan. El QB suplente Marcus Mariota será el titular en su lugar.

El próximo partido de los Commanders después de eso será en España contra los Dolphins de Miami el 16 de noviembre, seguido de su semana de descanso.

Daniels, el Novato del Año de la NFL según AP la temporada pasada, se lesionó el codo no lanzador a mitad del último cuarto de la derrota de Washington por 38-14 ante los Seattle Seahawks el domingo por la noche. Mientras era tacleado, Daniels puso su mano izquierda en el césped para sostenerse y su brazo se dobló de manera espantosa.

El juego esencialmente había terminado para entonces —los Commanders estaban perdiendo por 31 puntos en ese momento— y el entrenador Dan Quinn reconoció al día siguiente que había cometido un error al dejar a su mejor jugador en el campo y en peligro durante la cuarta derrota consecutiva del club.

“Ahí es donde me equivoqué”, dijo Quinn. “Por supuesto que podía escaparse. Es Jayden. Es en lo que es especial. Eso es 100% — eso es culpa mía”.

Esta es la tercera lesión que ha causado que Daniels se pierda tiempo esta temporada. Se perdió dos juegos debido a un esguince en la rodilla izquierda y otro por una mala distensión en el tendón de la corva derecha.

Daniels jugó en los 20 partidos de Washington como novato, incluidos los playoffs, cuando llevó al equipo a su primera aparición en el juego de campeonato de la NFC en más de tres décadas.

