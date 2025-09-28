La defensa de los Dolphins busca mejorar su físicalidad ante los Jets

El coordinador defensivo de los Dolphins de Miami, Anthony Weaver, dio una respuesta apasionada cuando se le preguntó sobre en qué ha fallado su unidad esta temporada.

Los Dolphins han permitido más de 30 puntos en cada uno de los primeros tres juegos, son últimos en la NFL en defensa de anotaciones y son uno de los tres equipos en la liga sin un turnover.

Weaver, con su característica sonrisa desvaneciéndose y su tono agudizándose durante una súplica de aproximadamente tres minutos por mejorar, dijo que sabe que su grupo puede jugar mejor. Pero se necesita un cambio de actitud.

"Soy de la vieja escuela", dijo Weaver. “Soy un buen tipo. Sonrío, hago todas esas cosas, pero todos nuestros problemas que necesitamos resolver se pueden solucionar a través de la violencia. En el fútbol defensivo, en algún momento trazas una línea en la arena y dices: ‘Voy a marcar el límite. Voy a poner mi casco bajo la barbilla de este tipo y voy a marcar el límite. Voy a quitarle el balón violentamente’”.

"Y eso es lo que necesitamos hacer. Con un enfoque decidido, con resolución, con resiliencia, y vamos a detener a la gente. Y estoy decidido, todos estamos decididos a que eso suceda".

El lunes por la noche tendrán la oportunidad de cambiar el rumo ante los Jets de Nueva York, un enfrentamiento en horario estelar entre dos rivales de la AFC Este sin victorias. Los Dolphins han ganado nueve partidos consecutivos en casa contra los Jets y tienen un récord de 34-25-uno en casa contra Nueva York.

La defensa de Miami espera construir sobre su desempeño en la segunda mitad de su derrota de la Semana 3 en Buffalo. Los Dolphins forzaron dos despejes de los Bills en la segunda mitad y estuvieron cerca del tercero antes de que el veterano tackle defensivo Zach Sieler fuera penalizado por rudeza al pateador, para mantener al equipo en el juego después de luchar para salir del campo antes de eso.

Weaver dijo que la falta de fisicalidad de la defensa lo perjudicó al principio del juego, añadiendo que Buffalo "nos golpeó en la cara temprano" al poder correr fácilmente en la zona exterior.

"Están ganando cinco o seis yardas, y estamos desajustando en todas estas cosas", dijo Weaver. "Eso no es un problema de ellos, es un problema nuestro. Es algo que podemos controlar, pero en algún momento, tenemos que hacerlo".

Weaver imploró a su defensa que juegue mejor y el entrenador Mike McDaniel dijo que esa pasión fue evidente toda la semana.

"Creo que es una buena representación de una de las razones por las que Anthony Weaver está aquí", dijo McDaniel. "Estaba muy consciente de su tono durante toda la semana. ... Estamos trabajando juntos en eso. Me entusiasma que (él) estuviera encendido".

Los jugadores parecieron captar el mensaje. Y repitieron la noción de Weaver de que necesitan jugar con más fisicalidad.

"Tenemos que estar en una posición donde podamos jugar rápido, porque creo que cuando estás jugando lento, no puedes ser violento", dijo el safety Minkah Fitzpatrick. "Eres más reactivo que agresivo. Cuando estamos en una posición para jugar hacia adelante y poner nuestras hombreras sobre la gente, quitarles el balón, creo que es cuando obtienes esa violencia de la que él está hablando. Así que solo saber qué hacer, comunicarse y jugar con un sentido de urgencia".

Esa comunicación será importante contra el quarterback de los Jets, Justin Fields, quien fue autorizado del protocolo de conmociones esta semana y comenzará después de estar fuera contra Tampa Bay en la Semana tres.

