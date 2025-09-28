Asaltan al mariscal suplente de los Steelers, Skylar Thompson en Dublín, según reporte

Los Steelers de Pittsburgh confirmaron que el quarterback suplente Skylar Thompson estuvo involucrado en un incidente el viernes por la noche tras un informe de que el jugador fue víctima de un robo.

El periódico Irish Independent informó el domingo que Thompson fue agredido al ser víctima del robo en Dublín el viernes por la noche.

Thompson no estaba jugando el domingo contra los Vikings de Minnesota, el primer partido de temporada regular de la NFL en Irlanda.

“Estamos al tanto de una situación que involucró a Skylar Thompson el viernes por la noche en Dublín”, indicó Burt Lauten, portavoz de los Steelers. "No haremos más comentarios en este momento ya que estamos trabajando con la seguridad de la NFL para recopilar más información sobre el incidente".

El Independent informó que Thompson fue hospitalizado brevemente con heridas leves.

La NFL no comentó de inmediato.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes