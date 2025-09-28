Micah Parsons no necesita el combustible de volver a Dallas ahora como jugador de los Packers

Micah Parsons dice que nunca ha necesitado "combustible" antes de un juego.

El destacado cazamariscales insiste en que ese es el caso este domingo cuando los Packers visiten Dallas, exactamente un mes después de que los Cowboys enviaron a Parsons a Green Bay en un intercambio cimbrante que puso fin a un largo y amargo estancamiento sobre una extensión de contrato.

"Simplemente siento que mi combustible siempre ha sido tratar de ser el mejor jugador", afirmó Parsons. "Cuando tienes un buen equipo y tienes que vencerlos, tienes que aparecer en los juegos de horario estelar, tienes que ser tu mejor jugador para ti mismo, para tu equipo y para todos allí".

Parsons tiene 1 1/2 capturas para los Packers (2-1), mientras que los Cowboys (1-2) se han quedado con uno de los peores ataques al pasador en la NFL. La defensa contra el pase de Dallas está clasificada en el puesto 32 mientras se prepara para enfrentar a Jordan Love.

Parsons le dijo a The Associated Press a principios de la semana que sería "doloroso" capturar a su mentor, Dak Prescott. Seguramente el dolor se convertirá en alegría si logra derribarlo.

"Espero que no sea (doloroso) para mí", expresó Prescott. "Y espero que no me atrape ni una vez".

Podría ser un día doloroso para los fanáticos de Dallas que imploraron al dueño Jerry Jones que le diera lo que pedía a Parsons, pero el problema del acuerdo se extendió durante el campamento de entrenamiento y la pretemporada.

El intercambio dependía de que Parsons aceptara una extensión de cuatro años por 188 millones. Ese promedio anual de 47 millones es el más alto para un jugador que no sea mariscal de campo en la historia de la liga.

Jones dijo que creía tener un acuerdo con Parsons por 40,5 millones por temporada, lo que en ese momento habría hecho de Parsons el primer jugador defensivo en superar los 40 millones anuales.

Ese acuerdo sucedió en una conversación privada sin el agente de Parsons a pesar de la insistencia del Novato Defensivo del Año de la AP 2021 de que David Mulugheta fuera su negociador final.

Seguramente habrá muchas camisetas de los Cowboys con el número 11 de Parsons en el AT&T Stadium, incluidas aquellas que están modificadas de alguna forma de protesta contra Jones.

También se espera una buena cantidad de camisetas de los Packers con el número 1, y muchos fanáticos de Green Bay anticipando una victoria desigual con los Packers como favoritos por un touchdown en la carretera, según BetMGM Sportsbook.

