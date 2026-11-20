La Gira de la ATP presentó el viernes un nuevo plan de compensación para los jugadores que, según las proyecciones, superará los 350 millones de dólares a partir de 2028 y ofrecerá mejores ingresos a hasta 250 tenistas del circuito masculino.

Bajo el plan “One Vision” del presidente de la ATP Andrea Gaudenzi, se prevé que los 100 mayores perceptores ganen al menos 1,1 millones de dólares desde 2028 (un 39% más que en 2025), los 175 primeros al menos 450.000 dólares (un 47% más) y los 250 primeros al menos 250.000 dólares (un 67% más).

Una inversión central de más de 100 millones de dólares desde 2028 incluye un fondo de 50 millones de dólares, un bono de 25 millones de dólares por el ranking de fin de año y 26 millones de dólares para pensiones de los jugadores.

Junto con el dinero de premios en sede y el reparto de beneficios de los torneos, el total superará los 350 millones de dólares en compensación total para los jugadores en toda la ATP. Cuando se incluye el dinero de premios de los Grand Slam, se proyecta que el total aumente a más de 500 millones de dólares.

“Los costos de competir al máximo nivel son significativos y queremos que más jugadores tengan el apoyo financiero y la certeza para invertir en sus equipos, su preparación y, en última instancia, sus carreras”, dijo Gaudenzi.

El fondo anual de bonificaciones de la ATP crecerá hasta 50 millones de dólares, más del doble de los 21,5 millones actuales. Los pagos se destinarán a los jugadores ubicados entre los 30 primeros del ranking antes de cada torneo obligatorio Masters 1000, y el jugador número 1 podrá recibir 2 millones de dólares por torneo. Se eliminará el mínimo actual de cinco torneos, de modo que los jugadores ganen desde el primer Masters 1000 obligatorio que disputen.

Otra medida se refiere a “ATP Ventures”, que reunirá por primera vez los derechos de medios, datos y patrocinio central del Tour.

Revisiones en dobles, en pausa

Una controvertida propuesta para limitar los cuadros de dobles y reducir drásticamente el dinero de premios en esa categoría quedó en pausa.

“Continuarán las conversaciones sobre propuestas para dobles, lo que permitirá tiempo para más consultas antes de una decisión a finales de año”. “El dobles sigue siendo una parte esencial del ATP Tour y la revisión se centra en encontrar un modelo que asegure su futuro a largo plazo”.

Torneos en Oriente Medio

Los torneos en Doha y Dubái siguen programados para disputarse en semanas consecutivas en febrero pese a la situación de seguridad en Oriente Medio.

Gaudenzi señaló que se tomará una decisión final “seis a ocho” semanas antes de los torneos.

El exnúmero 1 Daniil Medvedev estuvo entre los jugadores y el personal de la ATP que quedaron varados durante días en Dubái hace un año, cuando se interrumpieron los vuelos que salían de la ciudad.

“Hemos tomado la decisión de esperar y ver”, indicó Gaudenzi durante una conferencia de prensa en las Finales de la ATP. “Obviamente, no controlamos los asuntos geopolíticos en la región. Nos importa mucho la seguridad de los jugadores y de nuestro personal”.

Entre los planes de respaldo que se consideran figura ampliar los torneos de Dallas y Acapulco que están programados para el mismo periodo.

“Estamos analizando distintas opciones, como añadir torneos o ampliar los cuadros de los otros torneos”, dijo Gaudenzi.

Masters en Arabia Saudí

El circuito también planea celebrar un décimo torneo Masters 1000 en Arabia Saudí a partir de 2028.

El evento está programado para el enorme proyecto Qiddiya City, que se construye a 45 kilómetros (30 millas) del centro de Riad, la capital saudí.

“Vinieron aquí. Nos mostraron lo que están construyendo, que es increíble”, explicó Gaudenzi.

Señaló que el lugar también se utilizará para partidos del Mundial de fútbol en 2034, la Fórmula 1 y torneos de golf.

“Así que se trata de una inversión en infraestructura cercana a los 2.000 millones de dólares”, remarcó.

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