La NFL dice que no sancionará a Stefon Diggs bajo su política de conducta personal

Stefon Diggs no enfrentará ninguna sanción por parte de la NFL después de que una revisión de la liga determinara que no había pruebas suficientes para castigarlo en virtud de su política de conducta personal.

“La liga notificó hoy a Stefon Diggs que concluyó su investigación y que no hay pruebas suficientes para sustentar la conclusión de una violación de la política de conducta personal”, manifestó el portavoz de la NFL, Brian McCarthy, en un comunicado a The Associated Press.

ESPN fue el primero en informar sobre la determinación de la liga.

Un jurado declaró a Diggs no culpable el mes pasado de agredir a su chef personal. Los cargos se derivaban de un incidente del 2 de diciembre en su casa en Massachusetts, donde Jamila Adams, una exchef personal que vivía en la residencia, testificó que Diggs la abofeteó y la estranguló durante una discusión. Él se había declarado no culpable de un cargo grave de estrangulamiento y de un cargo menor de agresión y lesiones. El jurado deliberó durante menos de dos horas antes de exonerar a Diggs de todos los cargos.

Diggs jugó la temporada pasada con los Patriots de Nueva Inglaterra, ayudándolos a llegar al Super Bowl, donde perdieron ante Seattle. Fue dejado en libertad en marzo y sigue sin firmar con ningún equipo.

Varios jugadores de la NFL, incluidos Ben Roethlisberger, Jameis Winston y Ezekiel Elliott, han sido suspendidos por violar la política de conducta personal pese a no haber sido arrestados ni acusados de un delito.

Diggs lideró a Nueva Inglaterra con 85 recepciones y 1.013 yardas por recepción, con cuatro touchdowns, en su única temporada con el equipo. Fue la opción preferida de Drake Maye, quien terminó en segundo lugar detrás de Matthew Stafford en la votación del premio AP al Jugador Más Valioso (MVP) de la NFL.

Diggs, que cumple 33 años el 29 de noviembre, ha jugado para tres equipos en las últimas tres temporadas. Comenzó su carrera en Minnesota en 2015 y pasó de ser una selección de quinta ronda a receptor número 1 en cinco años con los Vikings.

Fue traspasado a Buffalo por una selección de primera ronda en 2020 y tuvo una temporada All-Pro esa campaña. Diggs pasó cuatro temporadas con los Bills. Jugó para los Texans en 2024.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes