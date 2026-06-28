Eustáquio escribe historia y drama para Canadá con su gol en 16vos de final del Mundial

La tensión era palpable entre dos equipos que disputaban por primera vez un partido de eliminación directa de un Mundial. Incapaces de abrir el marcador, la prórroga se asomaba por el horizonte.

Fue entonces que Stephen Eustáquio encontró el fondo de las redes en el segundo minuto del tiempo añadido de la segunda mitad para darle a Canadá un triunfo de 1-0 sobre Sudáfrica el domingo.

“Le pegué con todo lo que tenía”, afirmó Eustáquio.

La celebraciones no se hicieron esperar entre los aficionados vestidos de rojo en las gradas del SoFi Stadium y en todo Canadá, uno de los tres anfitriones del Mundial.

“En términos generales, fue prácticamente una actuación perfecta en un partido de eliminación directa”, señaló el lateral derecho Alistair Johnston.

El hockey domina la escena deportiva de Canadá en el invierno. A partir de ahora, el verano le pertenece a la selección masculina de fútbol.

El mejor resultado internacional de la selección varonil habían sido sus dos títulos de la Copa Oro de la CONCACAF en 1985 y 2000. El equipo femenino ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“En la historia del deporte canadiense, va a ser un momento en el que sabes dónde estabas cuando ocurrió”, expresó Johnston. “Lo tenemos en cuenta. Sabemos que no sólo estamos escribiendo historia en el fútbol canadiense, sino en el deporte canadiense, y eso es algo mágico”.

Cuando parecía que vendrían otros 30 minutos de fútbol, la defensa sudafricana despejó el pase de Johnston hasta los linderos del área, donde Eustáquio controló y sacó un rasante disparo que se anidó junto al poste.

“Es un momento de magia que se apodera de tu cuerpo”, manifestó Johnston. “Ver a Steph que sale corriendo y a todo el equipo detrás suyo. Es uno de esos momentos que no olvidarás jamás”.

Eustáquio se convirtió en un héroe canadiense en Los Ángeles. El mediocampista de 29 años nació en Canadá y, en sus años más jóvenes, jugó para Portugal, de donde eran sus padres, ya fallecidos.

Eustáquio sufrió dos golpes devastadores cuando su madre murió de cáncer cerebral en 2023 y su padre falleció de un ataque al corazón un año más tarde. Mantiene una relación cercana con su hermano, Mauro, exjugador y entrenador en la Canadian Premier League.

“No se me ocurre un ser humano más merecedor en un grupo de seres humanos increíbles; quizá Steph sea el que más merece un momento así”, afirmó el entrenador Jesse Marsch. “Así que estoy muy feliz por él. Creo que, desde algún lugar, sus padres lo están mirando”.

Eustáquio se comprometió a jugar para la selección nacional de Canadá en 2019.

“Hoy tenemos que disfrutar el hecho de que hicimos que todos en casa se sintieran orgullosos”, indicó. “Estoy en la gloria”.

Aunque fuera brevemente.

“No quiero decir que el trabajo está hecho”, advirtió. “Tenemos que ser humildes, recuperarnos bien y sabemos que en seis días vamos a enfrentar a un equipo muy duro”.

Canadá se medirá el próximo 4 de julio al ganador del duelo entre Holanda y Marruecos en Houston.

“Vamos a tener una oportunidad ante un verdadero Goliat el próximo fin de semana”, dijo Johnston, “y eso es algo que nos entusiasma mucho a todos”.

Eustáquio no podía ver el reloj para saber cuánto tiempo quedaba. Incluso durante las pausas de hidratación, no estaba seguro.

“Había un poco de frustración porque no anotábamos y sabíamos que ellos probablemente iban a marcar si seguían presionando”, explicó, “pero Jesse sólo trató de mantener la calma y decirle al equipo que siguiera presionando”. ___

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