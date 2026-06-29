Acusan a otros dos exjugadores de la NBA en escándalo de apuestas

Los exjugadores de la NBA Malik Beasley y Ed Davis fueron acusados formalmente en la más reciente ronda de cargos en la investigación del gobierno sobre apuestas, según informaron el lunes las autoridades.

Cuando jugaba para los Bucks de Milwaukee en 2024, Beasley aceptó ajustar su rendimiento en función de las tendencias de apuestas en esos partidos, alegaron los fiscales.

“Los esquemas de soborno y de apuestas con información privilegiada como este, en el que participaron exjugadores de la NBA y un agente de un jugador actual de la NBA que explotó información interna de la NBA para obtener ganancias, socavan la integridad del deporte estadounidense y perjudican al público que sigue los deportes”, afirmó el fiscal federal Joseph Nocella Jr.

Nocella indicó que el esquema involucró cientos de miles de dólares. Seis personas fueron mencionadas en la acusación formal presentada en Brooklyn.

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