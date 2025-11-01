Kylian Mbappe logra doblete en goleada del Real Madrid 4-0 sobre Valencia; Villarreal es 2do

Kylian Mbappe sigue con su espectacular racha goleadora.

Dos tantos más ayudaron el sábado a que el Real Madrid goleara 4-0 al Valencia, lo que amplió a siete puntos la ventaja de los merengues en la cima de La Liga española.

En un día en que el delantero francés mostró su Botín de Oro como el máximo goleador del fútbol europeo la temporada pasada, elevó su cuenta de la presente campaña a 21 dianas en 17 partidos para su club y su país.

Muestra una forma que probablemente lo pondrá en la contienda por su primer Balón de Oro el próximo año. También está poniendo al Madrid en la pelea por los máximos honores.

El gigante español conservará una ventaja de siete puntos respecto del segundo lugar Villarreal, pero el Barcelona, que ocupa el tercer sitio, puede reducir la diferencia a cinco unidades si vence al Elche este domingo.

Mbappe anotó desde el punto de penalti a los 19 minutos en el Santiago Bernabéu y elevó al doble la ventaja a los 31.

Los tres puntos parecieron casi seguros antes del descanso, cuando Jude Bellingham anotó un tercer tanto para el equipo local.

Álvaro Carreras completó la victoria a los 82.

Villarreal sube al segundo lugar

Villarreal anotó tres goles en nueve minutos para golear 4-0 al Rayo Vallecano y subir al segundo puesto en la clasificación.

El Submarino Amarillo ganaba por 1-0 al descanso después del gol de Gerard Moreno a los 22 minutos y desató una ráfaga en el complemento.

Alberto Moleiro duplicó la ventaja a los 56, y dos minutos después Santiago Comesaña hizo el 3-0. Ayoze Pérez completó la goleada a los 65.

La victoria dejó al Villarreal con 23 puntos, uno por delante del Barcelona, que ocupa el tercer lugar.

Griezmann marca un hito

Antoine Griezmann anotó su gol número 200 en La Liga para concretar una victoria 3-0 del Atlético de Madrid contra el Sevilla.

El internacional francés, que está en su segunda etapa en el Atlético y también ha jugado en la máxima categoría de España para la Real Sociedad y el Barcelona, marcó a los 90 minutos para alcanzar el medio centenar de anotaciones.

El Atlético es cuarto y está empatado con el Barcelona. El penal convertido por el argentino Julián Álvarez a los 64 abrió la puerta hacia la victoria, antes de que Thiago Almada y Griezmann añadieran los otros goles.

Jon Gorrotxategi anotó en el tiempo añadido para sellar la victoria 3-2 de la Real Sociedad contra el Athletic Bilbao.

La Real Sociedad se adelantó dos veces a través de Brais Méndez y Gonçalo Guedes, pero el Bilbao igualó gracias a Gorka Guruzeta y Robert Navarro.

El gol de la victoria de Gorrotxategi en el segundo minuto del tiempo añadido llegó demasiado tarde para que el Bilbao respondiera por tercera vez.

