Ramos marca el gol del triunfo en el tiempo añadido para el líder PSG contra el Niza

Gonçalo Ramos, quien entró como suplente, remató de cabeza un tiro de esquina en los últimos segundos del tiempo de descuento, permitiendo que el Paris Saint-Germain, líder de la Ligue 1, consiguiera una ajustada victoria el sábado por 1-0 en casa contra el Niza.

Con la última acción del partido, Khvicha Kvaratskhelia cabeceó un córner desde la derecha y Ramos remató de cerca para evitar que el PSG empatara por cuarta vez en cinco partidos.

El entrenador Luis Enrique no contó con el delantero lesionado Désiré Doué y comenzó con el ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, en el banquillo, pensando en el partido del martes de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich.

El PSG dominó el juego, pero tuvo dificultades para crear oportunidades en la primera mitad contra un Niza bien organizado. El potente disparo del centrocampista Vitinha fue bien atajado por el portero del Niza, Yéhvann Diouf, a mitad del segundo tiempo.

Ramos golpeó el poste a los 80 minutos y luego tuvo un cabezazo a quemarropa que Diouf desvió por encima en el cuarto minuto del tiempo de descuento.

Sin embargo, Diouf fue decepcionado por su defensa en el córner subsiguiente y Ramos marcó su aparición número 100 para el PSG con su gol número 38.

Más tarde, el segundo clasificado, Mónaco, recibió al Paris FC y el tercero, Marsella, visita al tribulado Auxerre.

Al entrar en la undécima jornada de este fin de semana, los seis primeros equipos estaban separados por solo dos puntos. No habían estado tan cerca desde el inicio de la temporada 2010-11 que ganó el Lille.

