Kyle Stowers impulsa 2 carreras y los Marlins vencen 5-1 a los Cardenales

Xavier Edwards conectó tres hits y Kyle Stowers pegó un par de sencillos productores de carrera para liderar a los Marlins de Miami a una victoria por 5-1 sobre los Cardenales de San Luis la noche del sábado.

Stowers impulsó las primeras dos anotaciones de los Marlins con sencillos en la primera y la tercera entradas; el campocorto Masyn Winn no pudo fildear limpiamente el segundo tras un bote.

El venezolano Javier Sanoja y Edwards añadieron sencillos remolcadores en la cuarta para poner la pizarra 4-0, y Edwards conectó un doble y anotó en la séptima mientras Miami mejoró a 18-5 en junio.

Los Marlins tienen asegurado ganar la serie de la temporada ante San Luis por primera vez desde 2016.

El líder de bateo de las Grandes Ligas, el dominicano Otto Lopez, conectó un triple y un sencillo productor para Miami, al tiempo que elevó su promedio a .336.

Los lanzadores de Miami se habían combinado para lanzar 33 2/3 entradas sin permitir carrera en San Luis antes de que Winn cortara la racha con un sencillo productor con un out en la sexta. Los Marlins blanquearon en sus últimos dos juegos en el Busch Stadium en julio pasado, antes de la victoria 4-0 del viernes por la noche.

John King (6-1) se acreditó la victoria tras 1 1/3 entradas de relevo sin permitir carrera.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes