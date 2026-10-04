Kyle Monangai anota dos touchdowns y los Bears vencen a 23-14 a Jets

Kyle Monangai corrió para 146 yardas y dos touchdowns, y los Bears de Chicago frenaron en seco a los Jets de Nueva York para imponerse el domingo 23-12.

Devin Bush, Austin Booker y Dayo Odeyingbo registraron cada uno una captura, y Chicago limitó a Nueva York a siete primeros downs y 157 yardas totales. Los Bears han permitido un total de 28 puntos en tres partidos desde su alocada victoria 59-37 en Carolina en el debut de la temporada.

Tyson Bagent lanzó para 268 yardas por Chicago (3-1) y Cairo Santos pateó tres goles de campo. Rome Odunze tuvo seis recepciones para 94 yardas.

Minkah Fitzpatrick puso fin a la sequía récord de la NFL de Nueva York sin intercepciones, que se extendió a 20 partidos, pero los Jets (1-3) perdieron su tercer juego consecutivo desde que iniciaron la temporada superando a Tennessee.

Geno Smith conectó con Isaiah Williams en un pase de touchdown de 58 yardas en el cuarto periodo, recortando la desventaja de Nueva York a 23-12 con 9:16 por jugar. Fue el primer TD de Williams en su partido número 27 en la NFL.

Pero Jason Sanders falló el punto extra posterior, y Chicago dejó correr el reloj con una serie de 18 jugadas y 77 yardas.

Bagent completó 25 de 34 al reemplazar a Caleb Williams, quien se perdió su segundo partido consecutivo por una lesión en el tendón de la corva derecho.

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