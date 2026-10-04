Ja'Marr Chase fuera por conmoción tras caer al suelo en partido de Bengals ante Jaguars

Ja'Marr Chase quedó descartado del juego de los Bengals ante los Jaguars de Jacksonville debido a una conmoción cerebral tras recibir un fuerte golpe durante el segundo cuarto del partido del domingo.

El receptor abierto All-Pro de Cincinnati atrapó un pase de Joe Burrow en la yarda 29 de los Jaguars antes de que el esquinero Jarrian Jones lo sujetara de la mascarilla cuando intentaba derribarlo. Luego, el apoyador Ventrell Miller llegó para completar la tacleada y golpeó al receptor, que está en su sexta temporada. Chase pareció que golpeó su cabeza con fuerza contra el césped al caer, con 12:04 por jugar en la primera mitad.

Chase permaneció en el suelo durante un par de minutos antes de entrar en la carpa médica azul. Después se dirigió al vestuario antes de que se informara al descanso que no regresaría. Llegó al partido con 18 recepciones para 185 yardas y tres touchdowns, además de tres recepciones para 26 yardas durante los primeros 18 minutos del juego del domingo.

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