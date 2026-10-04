Ravens vencen 24-18 a Titans pese a lesión de Lamar Jackson y Henry anota ante su exequipo

Lamar Jackson lanzó para 222 yardas y dos touchdowns antes de abandonar el partido por una lesión en el tobillo, Derrick Henry anotó contra su exequipo y los Ravens de Baltimore se impusieron el domingo por 24-18 a los Titans de Tennessee.

Zay Flowers tuvo ocho recepciones para 118 yardas y un TD por los Ravens, que cortaron una racha de cuatro derrotas consecutivas en casa, pero ahora deben lidiar con nuevas preocupaciones de salud sobre su quarterback, dos veces MVP. Jackson recibió una captura en los segundos finales de la primera mitad, y su tobillo izquierdo pareció doblarse debajo de un defensor de Tennessee.

Tennessee (0-4) ahora tiene marca de 6-32 desde que Henry dejó a los Titans para unirse a los Ravens como agente libre antes de la temporada 2024. Este fue el primer enfrentamiento entre los equipos desde entonces.

Henry terminó con 73 yardas en 23 acarreos.

Los Titans cometieron las únicas dos pérdidas de balón del partido, pero los Ravens estuvieron desordenados de otras maneras, con 13 castigos para 131 yardas.

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