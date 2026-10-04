Medias Blancas mantienen plan de juego de bullpen y Kay abrirá juego 2 de la serie divisional

Will Venable manifestó antes del inicio de la serie divisional de la Liga Americana que era posible que los Medias Blancas de Boston que podrían recurrir al juego de bullpen durante los primeros tres encuentros contra los Guardianes de Cleveland.

Venable no se está apartando de ese plan, hasta ahora.

Anthony Kay será el abridor de relevo del Juego 2 el lunes en Progressive Field. Será la 33.ª vez esta temporada que los Medias Blancas han utilizado un abridor de relevo, incluida la tercera en la postemporada.

Se espera que Sean Burke lance la mayor parte de las entradas, pero Venable indicó que tendrá muchas opciones disponibles.

“La manera en que está armado esto, con los dos días libres entre estos primeros tres juegos, nos da la oportunidad de seguir adelante”, señaló Venable

Kay hizo 33 apariciones durante la temporada regular, incluidas 31 aperturas, y terminó con marca de 10-9 y efectividad de 4.44. Fue el primer zurdo de los Medias Blancas en lograr victorias de dos dígitos en una temporada desde Carlos Rodón, quien consiguió 13 en 2021. Kay se acreditó la victoria el miércoles en el Juego 2 de la Serie de Comodines con dos tercios de entrada en blanco.

Kay también estuvo entre los cinco lanzadores de Chicago en la victoria del sábado por 3-0, en la que permitieron apenas tres hits y poncharon a 12. Trabajó 1 1/3 entradas y permitió un hit y una base por bolas.

“Ha sido interesante verlo en un tipo de rol distinto, acortando. Se ha visto que la velocidad ha subido un poco. Creo que lo único es que no se le ha dado esa longitud para acomodarse”, reconoció el mánager que añadió: “Ha hecho algunos lanzamientos muy importantes, nos ha sacado de situaciones muy complicadas. Simplemente no hemos visto que vayamos más allá de eso”.

El bullpen de Chicago tiene una efectividad de 4.57 con sus abridores de relevo, pero Hagen Smith no ha permitido carreras limpias en 5 2/3 entradas en la postemporada. El zurdo trabajó tres entradas sin permitir carreras en el Juego 1 de la primera ronda contra Houston y luego lanzó 2 2/3 entradas en blanco el sábado contra los Guardians.

Burke abrió el miércoles en Houston. El derecho, que tuvo marca de 11-7 con efectividad de 3.34 en la temporada regular, permitió tres carreras con cuatro hits y ponchó a ocho en cuatro entradas.

“Creo que ver el esfuerzo y que cada quien cumpla su rol individual te hace querer tomar la pelota y hacer todo lo que puedas para ayudar al equipo a colgar ceros, y pasarle la estafeta al siguiente”, expresó Burke. “Y la forma en que lo estamos haciendo es realmente como un esfuerzo de equipo desde el lado del pitcheo”.

Gavin Williams recibirá la responsabilidad por Cleveland. El derecho terminó 14-8 con efectividad de 3.76 y fue segundo en las Grandes Ligas con 248 ponches. Limitó a los bateadores rivales a un promedio de bateo de ,213, empatado como el séptimo mejor de las mayores.

Williams no se está presionando por la apertura pese a que los Guardians necesitan una victoria para evitar quedar abajo 0-2 antes de viajar a Chicago.

Él dijo: “Es solo otro juego. Simplemente voy a salir ahí e intentar hacer lo que sé que puedo hacer, ejecutar y tratar de ayudar al equipo a ganar”.

___

Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP