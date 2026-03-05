Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Knueppel anota 20, Hornets aplastan 118-89 a Celtics, para hilvanar su 6ta victoria

HORNETS-CELTICS
HORNETS-CELTICS (AP)

Kon Knueppel anotó 20 puntos y los Hornets de Charlotte ampliaron a seis su número de victorias consecutivas, al aplastar el miércoles 118-89 a los Celtics de Boston.

Brandon Miller y LaMelo Ball sumaron 18 puntos cada uno. Coby White terminó con 17 unidades y seis asistencias para ayudar a que Charlotte (32-31) rebasara la marca de .500 por primera vez desde el 26 de octubre.

Los Hornets nunca estuvieron en desventaja y llegaron a ostentar una delantera de hasta 29 puntos. Incurrieron apenas en cinco pérdidas de balón.

Derrick White encabezó a los Celtics con 29 puntos. Jaylen Brown añadió 20 tantos y 11 rebotes, pero la racha de victorias de Boston se frenó en tres.

Los Celtics (41-21) salieron apáticos al disputar su sexto duelo en nueve días. Atinaron apenas el 38% de sus disparos de campo (30 de 79) y cometieron 16 pérdidas de balón que derivaron en 21 puntos de Charlotte.

Relacionados

Boston también estuvo mayormente desacertado desde la línea de 3 puntos, al encestar solo 10 de 36 intentos.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in