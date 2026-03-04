Hornets aplastan a Mavericks 117-90 para conseguir su quinta victoria consecutiva

Brandon Miller anotó 17 puntos, y los Hornets de Charlotte arrollaron el martes 117-90 a los Mavericks de Dallas para conseguir su quinta victoria consecutiva.

LaMelo Ball sumó 15 unidades y nueve asistencias para ayudar a los Hornets (31-31) a colocarse .500 por primera vez desde el 28 de octubre, cuando tenían marca de 2-2.

Brandon Williams consiguió 18 tantos por los Mavericks, que atraviesan un mal momento y han perdido 14 de 16.

Charlotte, que jugaba la primera noche de una serie de partidos en noches consecutivas, contó con una producción enorme de su banca, con los suplentes encestando 12 de 21 triples.

Grant Williams atinó cuatro triples; Josh Green y Sion James aportaron tres cada uno, y Pat Connaughton añadió dos.

A Charlotte le señalaron un máximo de la temporada de 31 faltas y Dallas fue a la línea de tiros libres 42 veces, encestando 31. Sin embargo, los Mavericks solo acertaron 3 de 22 lanzamientos de tres y nunca pudieron encontrar ritmo ofensivo en la segunda mitad, en la que anotaron apenas 11 canastas de campo.

