Knicks y Spurs se enfrentarán el martes en la final de la Copa NBA por trofeo, prestigio y dinero

La final de la Copa NBA no cuenta. Nueva York entrará con un récord de 18-7. San Antonio entrará con un récord de 18-7. Y cuando termine el partido del martes por la noche entre los Knicks y los Spurs, esos récords no se habrán modificado.

Pero el juego tendrá mucho significado. Los equipos están seguros de eso.

Un trofeo, algunos derechos que presumir y una gran cantidad de dinero estarán en juego cuando los Knicks y los Spurs jueguen en el partido por el título de la Copa NBA. Será la primera vez que esas franquicias se enfrenten con un trofeo en juego desde que San Antonio superó a Nueva York en las Finales de la NBA de 1999.

"Es un juego de alto riesgo en el que ambos equipos estarán muy interesados en ganar. Simplemente muestra que nos estamos preparando y daremos el siguiente paso para juegos más significativos en los playoffs. Esta es una explicación complicada, pero es tan simple como esto: como competidores, queremos ganar cada juego, y este trae algo nuevo a la mesa, así que queremos ganarlo aún más", afirmó el astro de los Spurs, Victor Wembanyama.

Será el final del tercer torneo dentro de la temporada: los Lakers de Los Ángeles vencieron a Indiana en la primera edición, cuando era parte de lo que simplemente se llamaba el Torneo de Temporada, y Milwaukee venció a Oklahoma City el año pasado después del cambio de nombre a la Copa NBA.

En juego habrá un monto de 318.560 dólares por jugador con un contrato estándar en el equipo ganador; han asegurado 212.373 dólares cada uno del fondo de bonificación de la Copa al llegar a la final, y la parte de los ganadores salta a 530.933 dólares por cabeza.

"No estás ganando ni obteniendo nada en tu récord, pero sales ahí y compites. Estás jugando por más que solo por ti mismo. Estás jugando por tu equipo, tu organización y tu ciudad. Hay mucho en juego además del récord. Sales ahí y compites sin importar qué", comentó el base de los Knicks, Jalen Brunson.

El guardia de los Spurs, De'Aaron Fox, añadió: "A la gente le gusta el dinero. Es lo que es. Así es la vida".

La recompensa financiera es una cosa. Hay otra recompensa que podría llegar esta primavera para los Spurs y los Knicks.

Los cuatro finalistas anteriores de la Copa —los Lakers y los Pacers, luego el Thunder y los Bucks— todos llegaron a los playoffs después de jugar por este trofeo, con los Pacers llegando a las finales del Este en 2024 y el Thunder ganando el título la temporada pasada.

"No importa si es la Copa, las Finales de la NBA, ganar cualquier juego, cuando tienes esa sensación de ganar, es adictivo. Obviamente, quiero que tengamos esa mentalidad donde estemos adictos al próximo campeonato si podemos ganar este. Creo que este es un gran comienzo para que entendamos los estándares necesarios para ganar a un alto nivel, a nivel de campeonato", expresó el alero de los Knicks, Karl-Anthony Towns.

Wembanyama probablemente seguirá con algún tipo de restricción de minutos; jugó 21 saliendo de la banca el sábado por la noche en la victoria de San Antonio por 111-109 sobre Oklahoma City, su primer juego de regreso después de perderse 12 por una distensión en la pantorrilla izquierda.

Los Spurs llegaron al lunes aún decidiendo si comenzar a Wembanyama contra los Knicks.

"Cuando se trata de un tipo como Wemby, porque con su tamaño y su conjunto de habilidades, nueve de cada diez veces va a fallar porque falla. Pero tenemos algunos defensores bastante buenos con longitud, y con suerte pueden, en el punto de ataque, tratar de hacerlo lo más difícil posible con él, sabiendo que tienen ayuda detrás de ellos", señaló el entrenador de los Knicks, Mike Brown.

Los Knicks y los Spurs llegaron a la final de la Copa con récords de 5-1 en el torneo; ambos fueron 3-1 en la fase de grupos, luego fueron de visita para ganar en los cuartos de final (Nueva York sobre Toronto, San Antonio sobre los Lakers) antes de que Nueva York superara a Orlando y San Antonio venciera al Thunder en las semifinales del sábado en Las Vegas.

Y ahora, un juego que no significa nada. O todo, dependiendo de la perspectiva.

