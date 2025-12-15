Michael Bradley se convierte en el 21mo entrenador de los Red Bulls en 31 temporadas

El ex capitán de Estados Unidos, Michael Bradley, se convirtió en el 21er entrenador de los Red Bulls de Nueva York en 31 temporadas cuando fue ascendido el lunes para reemplazar a Sandro Schwarz. Bradley asumirá el puesto que su padre ocupó dos décadas antes.

Bradley fue contratado el 12 de junio como entrenador de los Red Bulls II, el equipo de la tercera división MLS Next Pro, y llevó al equipo al título de la liga.

Como jugador, Bradley, de 38 años, anotó 17 goles en 151 apariciones internacionales de 2006 a 2019 y pasó 20 años jugando para los New York/New Jersey MetroStars (2004-05), Heerenveen (2006-08), Borussia Mönchengladbach (2008-11), Aston Villa (2011), Chievo Verona (2011-12), Roma (2012-14) y Toronto (2014-23).

Bradley fue asistente de su padre Bob con el Stabaek de Noruega en 2023-24. Su padre entrenó a Estados Unidos de 2006 a 2011.

Nueva York no logró clasificar a los playoffs de la Major League Soccer, terminando en el décimo lugar en la Conferencia Este con 12 victorias, 15 derrotas y siete empates, y Schwarz fue despedido el 27 de octubre después de dos temporadas. El equipo fue séptimo en 2024 y avanzó a la final de la MLS, donde perdió ante el LA Galaxy.

Los Red Bulls comenzaron a jugar en 1996 como los New York/New Jersey Metrostars. Nunca han ganado el campeonato de la MLS.

