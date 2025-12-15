Dodgers ahora deben 1.060 millones en dinero diferido a nueve jugadores hasta 2047

Edwin Díaz no recibirá la totalidad de sus 69 millones de los Dodgers hasta 2047, tras el acuerdo del cerrador con los dos veces campeones defensores de la Serie Mundial. Esto elevó las obligación del equipo a más de 1.060 millones de dólares a nueve peloteros.

Como parte del contrato de tres años anunciado el viernes, Díaz recibirá un bono por firmar de 9 millones pagadero el primero de febrero, según los términos obtenidos por The Associated Press.

Su salario será de 14 millones el próximo año y 23 millones en cada una de las dos temporadas siguientes. Los Dodgers diferirán 4,5 millones anualmente.

El dinero diferido de Díaz se pagará en diez cuotas iguales cada primero de julio. El dinero de 2026 se debe de pagar del 2036 al 2045, el dinero de 2027 del 2037 al 2046 y el dinero de 2028 del 2038 al 2047.

Los Ángeles tiene una opción de equipo condicional de 6,5 millones para 2029 sin rescisión. La opción podría ejercerse si tiene una lesión especificada hasta el final de la temporada 2028 y no termina la temporada o la postemporada saludable, o si se somete a una cirugía especificada.

Si se ejerce la opción condicional, podría ganar 2,5 millones en bonificaciones por rendimiento para 2029 basadas en juegos terminados: 750.000 cada uno por 45 y 50 juegos y un millón por 55.

Díaz obtiene una suite de hotel en los viajes y hará una contribución caritativa del 1% de sus ingresos.

Sus pagos diferidos elevan el total de los Dodgers a 1.064.500 dólares. Su punto más alto que tendrán que pagar será de 102,3 millones tanto en 2038 como en 2039.

Ohtani, Betts, Snell y Freeman, con pagos diferidos

Los Ángeles también debe pagos diferidos a la estrella Shohei Ohtani (680 millones de 2034 a 2043), al jardinero/infield Mookie Betts (115 millones en salarios de 2033 a 2044 y los últimos 5 millones de su bono por firmar pagaderos de 2033 a 2035). Así como al zurdo Blake Snell (66 millones de 2035 a 2046), al primera base Freddie Freeman (57 millones de 2028 a 2040), al receptor Will Smith ($millones de 2034 a 2043) y a Tommy Edman (25 millones de 2037 a 2044). Además del relevista Tanner Scott (21 millones de 2035 a 2046) y al jardinero dominicano Teoscar Hernández (32 millones de 2030 a 2039).

Bullpen, la debilidad de los Dodgers este año

Díaz, tres veces elegido al Juego de Estrellas que cumplirá 32 años el 22 de marzo, tuvo 28 salvamentos en 31 oportunidades la temporada pasada con un récord de 6-3 y una efectividad de 1.63 para unos Mets decepcionante que no lograron llegar a los playoffs a pesar de gastar el segundo monto más alto detrás de los Dodgers. Ponchó a 98 en 66 1/3 entradas.

Díaz tiene 253 salvamentos en 294 oportunidades en nueve temporadas con Seattle (2016-18) y Nueva York. Díaz acordó un contrato de 102 millones por cinco años con los Mets después de la temporada 2022, un acuerdo que incluía dinero diferido pagadero hasta 2042. Renunció a 38 millones que se le habrían adeudado en los dos últimos años con los Mets.

